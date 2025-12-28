الأحد 28 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الوطنية للانتخابات تؤكد حق وسائل الإعلام في متابعة التصويت والفرز بجولة إعادة انتخابات النواب 2025

عقدت  الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد، في اليوم الثاني لجولة الإعادة لـانتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى داخل 19 دائرة انتخابية ملغاة، للتنافس على 35 مقعدًا بين 70 مرشحًا.

وخلال المؤتمر، طالب المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رؤساء اللجان العامة بجميع الدوائر، بالسماح لوسائل الإعلام والصحفيين بدخول اللجان الانتخابية، ومتابعة أعمال التصويت والفرز، تنفيذًا لقواعد الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات: حق وسائل الإعلام نقل جميع تفاصيل التصويت وأعمال الفرز

وأكد بنداري، أنه تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان الفرعية بضرورة تمكين وسائل الإعلام من الدخول إلى اللجان ونقل أعمال الفرز، قائلًا:

«نؤكد من خلال غرفة العمليات أن من حق وسائل الإعلام نقل جميع تفاصيل التصويت وأعمال الفرز، لكل من يحمل تصريحًا صادرًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات».

الهيئة الوطنية للانتخابات: وسائل الإعلام تمثل المرآة العاكسة لما يجري داخل اللجان الانتخابية

وأضاف أن وسائل الإعلام تمثل المرآة العاكسة لما يجري داخل اللجان الانتخابية، مشددًا على دورها كشريك أساسي في نقل مجريات العملية الانتخابية، والتصدي لأي خروقات من خلال ما يتم رصده وبثه للرأي العام.

وطالب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، رؤساء لجان المتابعة بالتواصل مع رؤساء اللجان العامة، والتأكيد على أهمية تواجد وسائل الإعلام داخل مقار اللجان خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات: المرأة المصرية أثبتت وعيها وحرصها على المشاركة

وفي سياق متصل، وجّه بنداري الشكر للمرأة المصرية، ولا سيما المرأة الصعيدية، على مشاركتها الإيجابية في اليوم الأول من التصويت، قائلًا:

«المرأة المصرية أثبتت وعيها وحرصها على المشاركة، ووقفت لساعات طويلة رغم برودة الطقس، وكانت في مقدمة الصفوف».

ودعا بنداري الناخبين إلى النزول والمشاركة في الساعات المتبقية من اليوم الثاني للتصويت، مؤكدًا:

«ما زالت أمامنا ساعات لانتهاء عملية التصويت، ونهيب بالمواطنين المشاركة بفاعلية وإيجابية، واختيار الأصلح لتحمّل مسؤولية تمثيلهم تحت قبة البرلمان».

