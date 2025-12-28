الأحد 28 ديسمبر 2025
اقتصاد

البورصة تبحث الآثار التشغيلية لمد ساعات التداول بالتشاور مع شركات السمسرة

البورصة المصرية
البورصة المصرية
في إطار حرص البورصة المصرية على تطوير آليات التداول وتعزيز كفاءة السوق،
أفادت البورصة بأنها قامت بتوجيه استقصاء إلى شركات السمسرة الأعضاء بهدف استطلاع آرائهم بشأن مقترح مد ساعات التداول لمدة ساعة إضافية، ودراسة الآثار التشغيلية والفنية المرتبطة به.

وأوضحت البورصة أن نتائج الاستقصاء أسفرت عن موافقة نحو 55% من الشركات المشاركة على المقترح، مؤكدة أنه سيتم، في ضوء هذه النتائج، عرض المقترح ونتائج الاستقصاء لمناقشتها بصورة تفصيلية ودراسة مدى إمكانية تنفيذه من عدمه.

وأضاف الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن هذا يأتي مع مراعاة الجوانب التشغيلية والفنية والتنظيمية، بما يضمن تحقيق كفاءة منظومة التداول وحماية مصالح جميع المتعاملين، وفي إطار نهج تشاركي يشرك أطراف السوق في عملية اتخاذ القرار، بما يحقق التوازن بين تطوير آليات التداول ورفع كفاءتها وحماية مصالح المتعاملين.

