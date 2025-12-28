وزير الإسكان يعلن مراجعة ملف فيلا الرئيس الأسبق عبد الناصر بـ المعادي

18 حجم الخط

نفي الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ما أثير بشأن لائحة قانون التصالح وعدم التنسيق بين وزارته ووزارة التنمية المحلية باجتماع لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ اليوم.

وقال خلال الاجتماع: إن التنسيق تم بالفعل مع وزارة التنمية المحلية، والوزارة ترحب بأي تعديلات تطرح، بما يحقق الصالح العام ويخدم المواطنين.

ملف التراث المعماري

وأوضح وزير الإسكان قائلا: إنه سيتم مراجعة ما يخص ملف التراث المعماري وفيلا الرئيس جمال عبد الناصر بمنطقة المعادي وما أثير بشأنها، والرد عليها بشكل محدد، مع التأكيد على احترام الدولة لقيمة المباني ذات الطابع المعماري المميز.

وأشار الوزير شريف الشربيني إلى أنه تلقى أكثر من سؤال بشأن الإسكان الاجتماعي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم.

وقال: كان هناك تأخير في تسليم بعض وحدات الإعلان العاشر، إلا أنه تم التعامل مع الأمر بنجاح من خلال فريق العمل، مؤكدا أن جميع هذه الوحدات تنتهي قبل 30 يونيو، مع الالتزام الكامل بكراسة الشروط في الطروحات المقبلة.

مشاركة القطاع الخاص

وأضاف وزير الإسكان أن الدولة تواجه حجم احتياج كبير يتراوح بين 300 إلى 450 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو ما يستدعي مشاركة القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة تدرس نموذج الإسكان القومي بالشراكة مع المطورين، بحيث يتم تخصيص 50% من المشروع للإسكان الاستثماري الحر و50% للإسكان القومي.



وأوضح الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان أن بيع الوحدات سيكون بسعر التكلفة من خلال عدم تحميل سعر الأرض أو المرافق على تكلفة التنفيذ، بما يضمن توفير وحدات مناسبة بأسعار عادلة.

وكان النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اتهم وزارة الإسكان بقيامها بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح دون إشراك وزارة التنمية المحلية معها رغم أنها معنية بتطبيق القانون.

وقال النائب أكمل فاروق: إن الأرقام الهزيلة للتصالح تجعل هناك مدا لفترة التصالح من جانب رئيس مجلس الوزراء، ويقال إن المتسبب فيها وزارة الإسكان بسبب اللائحة التنفيذية".

وتساءل وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ قائلا: قرار رئيس الوزراء الذي خول لوزير الإسكان إدراج وحذف المباني ذات الطابع المعماري المتميز بالمعادي، لم يوضح المعايير التي يتم فيها الحذف والإضافة.

الطابع المعماري المميز

وقال النائب أكمل فاروق: إن القرار حينما صدر قسم المناطق منها منطقة(أ) والتي لا يجوز إخراجها من الطابع المعماري المميز، ولكن صدر القرار 285 لسنة 2024 من جانب وزير الإسكان تضمن في مادته الأولى حذف فيلا في سرايات المعادي من سجلات المباني ذات الطابع المعماري المتميز، وهذه الفيلا كان مخصصها الرئيس جمال عبد الناصر للجالية السودانية.

