مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

بعث المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد.

تهنئة مجلس الشيوخ بمناسبة العامة الميلادي

وقال رئيس مجلس الشيوخ: “يسعدني بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إليكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأماني القلبية بحلول العام الميلادى الجديد، أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى الشعب المصرى العظيم بمزيد من الأمان والاستقرار”.

الاحتفال بالعام الميلادي الجديد

وتابع رئيس الشيوخ: وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة، لنستلهم منها الإرادة الصادقة في الوفاء برسالتنا الوطنية في مجال البناء والتنمية، خلف قيادتكم الحكيمة لاستكمال مسيرة العطاء من أجل وطننا الحبيب مصر، داعين الله عز وجل أن يوفقكم إلى ما فيه خير البلاد والعباد، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق الخير والرخاء، وكل عام وانتم بخير.

إجازة البنوك بمناسبة العام الميلادي الجديد

من ناحية أخرى قال البنك المركزي المصري إنه بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق الأول من يناير 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

