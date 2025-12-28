الشربيني يكشف الانتهاء من 737 ألف وحدة إسكان اجتماعي

18 حجم الخط

عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، المشروعات التي تخص ملف الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه هناك 737 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء منها بالفعل.

مناقشة ملف الإسكان الاجتماعي في مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور أحمد الشعراوي، أثناء مناقشة المشكلات التي تواجه المواطنين في ملف الإسكان الاجتماعي.

جهود الرئيس السيسي في ملف الإسكان الاجتماعي

وأكد رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة وفي القلب منه ملف الإسكان الإجتماعي، لدعم الفئات الاولي بالرعاية وخاصة فئة الشباب.

الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس لتوفير وحدات سكنية

وأشاد شعراوي، بجهود الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في تنفيذ توجيهات وتعليمات الرئيس لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الملف وتحقيق المستهدف وفقا لخطة التنمية.

وحدة سكنية لكل متقدم

وأكد النائب، أن وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الإجتماعي بالتعاون والتنسيق مع بنك الاسكان بذلوا جهدا كبيرا لتحقيق المستهدف العام في ملف الإسكان الإجتماعي وتنفيذ توجيهات الرئيس بأن يكون هناك وحدة سكنية لكل متقدم.

وقال: وجدنا أن هناك العديد من المشروعات في كافة وربوع محافظات مصر لتشييد وحدات الإسكان الاجتماعي.

اختصاصات لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حددت اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، حيث تنص المادة 52 على: تختص لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بما يأتى:

- التعمير الحضرى والريفى

- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.

مناقشة كل ما يتعلق بملفات المرافق العامة للدولة

- المرافق العامة.

- مواد البناء

- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.

- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.

- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.

- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.

مناقشة التشريعات المتعلقة بملف الإدارة المحلية

- تشريعات الإدارة المحلية

- الطيران المدني والنقل الجوي

- النقل البري

- النقل البحرى والنهرى.

- قناة السويس.

- الموانئ والطرق والكباري

- السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدني والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.