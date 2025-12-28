الكنيسة الأرثوذكسية تناقش دمج ذوي الإعاقة وتفعيل دور الخدمات التنموية

18 حجم الخط

عقدت اللجنة المجمعية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اجتماعًا لمناقشة تطوير رؤية واضحة تستهدف بناء مجتمع تنموي يحقق الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت عنوان "مجتمع تنموي دامج"، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بحلوان مقر المطرانية.

جاء الاجتماع بحضور مقرري اللجنة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر، والأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، وناقش المشاركون آليات تعزيز الدمج المجتمعي وتفعيل دور الخدمات التنموية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

شارك في اللقاء سكرتيرا اللجنة القمص إبرام نجاح عن قطاع البحر الأحمر، والقس أباكير عبد الفادي عن قطاع القاهرة وإيبارشية حلوان، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشيتي سيدني ونيويورك

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مجموعتين من الخدام من إيبارشية سيدني بأستراليا وإيبارشية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمصاحبة عدد من الآباء الكهنة من الإيبارشيتين.

وجاءت الزيارة في إطار تقديم الخدام لعدة خدمات كنسية بمناطق مختلفة في مصر. ورحب قداسة البابا بالوفدين، مثمنا حرصهم على تخصيص جزء من وقتهم وجهدهم لخدمة إخوتهم في مصر.

وهنأ البابا تواضروس الثاني الخدام بعيد الميلاد المجيد والعام الجديد، وألقى كلمة روحية مناسبة، كما قدم لهم بعض الهدايا التذكارية.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية سيناء الجنوبية

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أبوللو أسقف إيبارشية سيناء الجنوبية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن الأنبا أبوللو عرض على البابا تواضروس الثاني بعض الملفات الخاصة بخدمة نيافته في إيبارشية سيناء الجنوبية.

البابا تواضروس يشجع أبناء الكنيسة بالخارج على زيارة مصر

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مجموعة من شعب كنيسة الشهيد الأنبا ونس، بسيدني برفقة القمص سوريال حنا كاهن الكنيسة، وذلك خلال زيارتهم الخدمية لمصر، والتي ينظمها المكتب البابوي لأسابيع الخدمة .

ويُعد المكتب البابوي لأسابيع الخدمة إحدى المبادرات الرعوية التي تهدف إلى خلق جسور تواصل قوية مع شباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء الكنيسة القبطية في بلاد المهجر، من خلال تقديم فرص لزيارة مصر والمشاركة في أعمال خدمية وروحية، تسهم في توطيد ارتباطهم بجذورهم الكنسية والوطنية.

خلال اللقاء، عبّر البابا تواضروس الثاني عن سعادته بهذه الزيارة، ولا سيما أن بين أعضاء المجموعة أبناء وأحفاد ممن يزورون مصر لأول مرة، وأثنى على حرص الأسر على زيارة أبنائهم وأحفادهم موطنهم الأصلي، متمنيًا لهم كبارًا وصغارًا خدمة مثمرة وزيارة ممتعة.

البابا تواضروس الثاني يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

العيد رسالة فرح وسلام

حضر الزيارة الآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، وأبناء مختلف كنائس الإيبارشيّة، وممثلي مختلف الأنشطة الرعوية، والمؤسسات والهيئات الكاثوليكية.

وخلال اللقاء، تم تبادل كلمات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، مع التأكيد على أن عيد الميلاد هو رسالة فرح ورجاء لجميع البشر.

وفي كلمته، شكر غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على هذه الزيارة، مؤكدًا أهمية أن نكون كنيسة بيتية، انطلاقًا من رسالة البابا القديس يوحنا بولس الثاني "من أنت أيتها الكنيسة".

وأشار بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى ثلاث كلمات يهمس بها الطفل يسوع لقلوبنا الليلة: اللقاء، الجرح، والشفاء. اللقاء" العائلة هي "مكان اللقاء بالله"، الجرح": لا تسمحوا لـ"المُفرِّق" يهدم وحدتكم"الشفاء"، والعائلة كنيسة بيتية (مدرسة محبّة).

وأكد بطريرك الأقباط الكاثوليك أن العائلة هي مدرسة المحبة التي تعرف كيف تستخدم الكلمات المؤثرة، التي ذكرها المتنيح قداسة البابا فرنسيس: "من فضلك" (احترام)، و"شكرًا" (امتنان)، و" سامحني" (توبة).

ومن جانبه، تحدث البابا تواضروس الثاني حول "معنى العائلة"، موضحًا أن الله يرسل لنا ثلاثة هدايا ميلادية وهي: الفرح، والسَتر، والمحبة. واختتم اللقاء بتبادل التهاني، والهدايا التذكارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.