الفيوم التعليمية تفتتح معرض ملابس مجانيا للطلاب الأيتام وغير القادرين

افتتح الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، معرض ملابس الزي المدرسي للطلاب الأيتام، الذي نظمته الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الاجتماعية، بمقر مركز مصادر التعلم بالمديرية، في إطار دعم الطلاب المستحقين مع بداية العام الدراسي الجديد.

الهدف من المعرض وعدد المستفيدين

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن عدد الطلاب المستفيدين من المعرض 225 طالبا وطالبة من المرحلتين الابتدائية والإعدادية من مختلف الإدارات التعليمية، ويهدف المعرض إلى دعم الطلاب غير القادرين وتوفير الزي المدرسي لهم، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

علي صعيد آخر نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بطولة السباحة للمرحلة الثانوية بحمام السباحة بنادي قارون الرياضي، تمهيدا لاختيار ممثلي المديرية للمنافسة علي مستوي المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.