الفيوم التعليمية تفتتح معرض ملابس مجانيا للطلاب الأيتام وغير القادرين

معرض الملابس المجاني،
معرض الملابس المجاني، فيتو

افتتح الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، معرض ملابس الزي المدرسي للطلاب الأيتام، الذي نظمته الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الاجتماعية، بمقر مركز مصادر التعلم بالمديرية، في إطار دعم الطلاب المستحقين مع بداية العام الدراسي الجديد.

الهدف من المعرض وعدد المستفيدين

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن عدد الطلاب المستفيدين من المعرض 225 طالبا وطالبة من المرحلتين الابتدائية والإعدادية من مختلف الإدارات التعليمية، ويهدف المعرض إلى دعم الطلاب غير القادرين وتوفير الزي المدرسي لهم، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

"أساليب وآليات تعليم الكبار" ندوة تأهيلية لطلاب مشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم

تعليم الفيوم: الدفعة الثالثة من المعلمين الجدد يتسلمون العمل غدا

علي صعيد آخر نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بطولة السباحة للمرحلة الثانوية بحمام السباحة بنادي قارون الرياضي، تمهيدا لاختيار ممثلي المديرية للمنافسة علي مستوي المحافظات.

