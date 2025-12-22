الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يرأس الجلسة 79 لمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة

ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، الجلسة رقم 79 لمجلس إدارة المنطقة الحرة، والتي انعقدت اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وياسر خاطر، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، واللواء بحري طارق عدلي، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، والمهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، واللواء أركان حرب رفيق جلال، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، إلى جانب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط وعدد من المستثمرين وأعضاء المجلس وممثلي الإدارات المعنية.

استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات العاملة بالمنطقة

خلال الجلسة، تم استعراض الموقف التنفيذي  للمشروعات العاملة تحت إشراف المنطقة الحرة، والتي وصلت نسبة إشغالها إلى 100%، كما تناولت المناقشات المشروعات التي تجري تعديلاتها حاليًا، سواء بإضافة أنشطة جديدة، أو تعديل أسماء الشركات أو سماتها التجارية، أو التوسع في الأنشطة الحالية، إلى جانب دخول مستثمرين جدد وزيادة رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية. 

وبلغ حجم الاستثمارات بالمنطقة الحرة 178 مليون دولار، فيما بلغت التكاليف الاستثمارية الإجمالية 1.6 مليار دولار، مع استهداف تشغيل حوالي 4437 عامل.

موافقة على مشروعات جديدة وتعزيز البنية التحتية

كما ناقش المجلس البيانات المقدمة من المشروعات الجديدة الراغبة في الاستثمار بنظام المنطقة الحرة، وتمت الموافقة على إنشاء مشروع صناعي وآخر تخزيني جديد، في خطوة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات.

واطلع المحافظ على آخر التطورات الخاصة بأعمال رفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة الحرة، والموقف التنفيذي لهذه الأعمال، بالإضافة إلى استعراض إنجازات المنطقة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا استمرار دعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لتعزيز التنمية الاقتصادية بمحافظة دمياط.

