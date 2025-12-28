تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس الكيمياء بالإسكندرية للأربعاء المقبل

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة وعضوية المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم وسكرتير المحكمة أحمد يوسف، اليوم الأحد، تأجيل ثاني جلسات محاكمات المتهم بقتل مهندس الكيمياء بالإسكندرية ليوم الأربعاء المقبل.

بدأت أحداث القضية المقيدة برقم 10703 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ أهالي بقيام شخص بإطلاق أعيرة نارية على آخر مرديه قتيلا بدائرة القسم.

وأكد المتهم خلال اعترافه بالتحقيقات، إدراكه الكامل لكل خطواته وتحركاته قبل تنفيذ الجريمة، قائلًا: أنا كويس وراجل خريج هندسة، واشتغلت في شركات كبيرة، وبتاجر في الدهب وبكسب كتير، بس ساعات نفسيتي بتتعب بسبب إن الناس بتنبذني بسبب واحد زي عبد الله الحمصاني اللي كان شاطر أوي في لم الناس حواليه.

وأضاف المتهم في اعترافاته: أنا كنت عبقري في دفعتي، ومدرك لكل حاجة حواليّا، وفاهم أنا فين وبيتحقق معايا ليه، ومش ندمان علشان عبد الله الحمصاني كان يستاهل إنه يتقتل.

وأجرت جهات التحقيق المختصة في الإسكندرية، معاينة تصويرية في مسرح الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة بدائرة قسم شرطة كرموز، بالقرب من الموقف الجديد.

