طالبوا بالإفراج عن معتقلي بشار الأسد، لحظة إطلاق النار على المتظاهرين في سوريا (فيديو)

إطلاق النار على متظاهرين في سوريا، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إطلاق قوات الأمن السورية النار على متظاهرين في وادي الذهب بمدينة حمص بسوريا، وذلك بعد خروج مظاهرات بين مؤيدين ومعارضين لأحد زعماء الطائفة العلوية في سوريا.

إطلاق النار على المتظاهرين في سورية

وظهر في مقطع الفيديو، الذي تم بثه، أصوات طلقات النار، التي أطلقها الأمن العام في سوريا على المتظاهرين في حمص، وضمت المظاهرات نساء ورجال، وظهر السوريون وهم يهربون في الشوارع من طلقات الرصاص، التي انهمرت عليهم، وتحدث أحد المتظاهرين مرددًا "الأمن العام بيقوص على العالم بحمص"، حيث جرى احتكاكات في اللاذقية بين مؤيدين للحكومة السورية، وأنصار الشيخ غزال غزال، زعيم الطائفة العلوية في سوريا، الذين طالبوا بـ"تقرير المصير".

فيديو متداول من اطلاق النار على المتظاهرين في وادي الذهب بمدينة حمص#طوفان_الكرامة pic.twitter.com/KkUedbYph8 — محمد هويدي (@mh_Hawa1) December 28, 2025



وكان زعيم الطائفة العلوية في سوريا الشيخ غزال غزال قد دعا إلى "اعتصام سلمي"، واعتبرها مسئولون سوريون بأنها تصريحاته تشابه دعوات قوات "قسد" الكردية، و"الهجري" الدرزي في تصعيدها.

انتشار كثيف لقوات الأمن السوريين بين المتظاهرين

يذكر أن عشرات السوريين قد خرجوا، اليوم الأحد، في مظاهرات بمحافظتي طرطوس واللاذقية السورية، طالبوا بالإفراج عن المعتقلين من قوات نظام بشار الأسد ، المخلوع، وإعادتهم إلى وظائفهم، ورفضًا لدعوات التحريض التي تهدد السلم الأهلي.

وشهدت المظاهرات السورية انتشارًا كثيفًا لقوات الأمن الداخلي في سوريا، وحدث إغلاق كامل للطرق في عدة مناطق، لتأمين المحتجين، المناصرين لـ الحكومة السورية.

كما تشهد سوريا توترًا واضحًا، بعد دعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، زعيم الطائفة العلوية في سوريا، إلى الخروج في مظاهرات سلمية حاشدة "لرفض ما وصفوه بـ "عمليات القتل ودعوات التحريض التي تهدد السلم الأهلي"، والتنديد بتفجير أحد المساجد في حمص.

لحظة إطلاق النار على متظاهرين في حمص، فيتو



في الوقت الذي أصدر فيه أعيان ووجهاء مدينة القرداحة بريف اللاذقية، قائلين: إن "الحالة العاطفية يجب ألا تستغل وألا تجعل أرواح ودماء الناس وقودًا لأجندات استخباراتية خارجية تريد المتاجرة بدماء أبناء الطائفة العلوية"، ولم يحدد البيان المقصود بـ "الجهات الخارجية".

جدير بالذكر أن سوريا وخاصة حمص شهدت، الجمعة الماضية، تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 18 آخرين، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الغضب، واستدعى التحقيق من قبل الأمن السوري لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي يوم السبت، قامت السلطات السورية بالقبض على 12 شخصًا، بينهم ضباط من نظام بشار الأسد المخلوع، على الحدود السورية اللبنانية.

