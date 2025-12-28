غرفة الجيزة التجارية تعقد ندوة توعوية لتعزيز الصادرات المصرية بالحلول الذكية

18 حجم الخط

نظّمت الغرفة التجارية بالجيزة ندوة توعوية متخصصة لتعزيز الصادرات بالحلول الذكية، تحت عنوان «دور الذكاء الاصطناعي في طفرة الصادرات المصرية»، وذلك بحضور سيد زغلول، أمين صندوق الغرفة، واللواء تامر عطاوية، الأمين العام للغرفة، إلى جانب نخبة من كبار قيادات ومديري شركات التصدير المصرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

تمكين الشركات المصرية من النفاذ إلى الأسواق العالمية بكفاءة

يأتي ذلك في إطار حرص غرفة الجيزة التجارية، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، على تمكين الشركات المصرية من النفاذ إلى الأسواق العالمية بكفاءة أعلى، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال الحلول الذكية والابتكار التكنولوجي.

وجاءت الندوة لتكون منصة استراتيجية لاستكشاف كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الصادرات بالحلول الذكية، بما يشمل تحليل الأسواق بدقة لاختيار الأنسب للمنتجات المصرية وتطوير التسويق الذكي للوصول إلى المستوردين بكفاءة عالية وبأقل تكلفة ممكنة وعرض تجربة عملية لمنصة Exby الرائدة في الحلول التصديرية الذكية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.

واشتملت فعاليات الندوة على طرح رؤى تطبيقية وتجارب عملية حول دور الذكاء الاصطناعي في دعم قرارات التصدير، بدءًا من تحديد الفرص التصديرية الواعدة، مرورًا بقراءة اتجاهات الطلب العالمي، وصولًا إلى بناء استراتيجيات تسويق وتواصل أكثر فاعلية مع المستوردين، بما يسهم في رفع كفاءة الشركات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.

كما قدم فريق منصة Exby عرضًا عمليًا لأحدث الحلول الذكية التي تساعد الشركات على رقمنة عمليات التصدير، فتح أسواق جديدة، وربطها بالمستوردين العالميين بدقة وسرعة.

واختتمت الندوة بجلسة تفاعلية مخصصة للأسئلة وتبادل الخبرات، ما أتاح للحضور تكوين شراكات استراتيجية، واستكشاف فرص تصديرية جديدة، وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

جهود الغرفة المستمرة لدعم المصدرين المصريين

ومن جانبه، أكد سيد زغلول أمين صندوق الغرفة، أن هذه الندوة تأتي في إطار جهود الغرفة المستمرة لدعم المصدرين المصريين وتزويدهم بأحدث الأدوات والتقنيات التكنولوجية التي تسهم في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة على مستوى العالم، مضيفا أن الغرفة تركز على تقديم برامج عملية تساعد الشركات على تبني الحلول الذكية في عمليات التصدير ومشيرًا فى هذا الصدد إلى أن مثل هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الصناعية والتجارية.

ومن جهته، أكد اللواء تامر عطاوية، الأمين العام للغرفة التجارية بالجيزة، أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن رؤية الغرفة للتحول من الدور الخدمي القائم والمعتاد إلى شريك داعم للتنمية التصديرية، من خلال نشر الوعي بالأدوات التكنولوجية الحديثة التي أصبحت عنصرًا حاسمًا في نجاح الشركات بالأسواق العالمية، موضحا أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل أداة استراتيجية تُمكّن الشركات من اتخاذ قرارات تصديرية دقيقة، وتحقيق كفاءة أعلى في التسويق والوصول إلى المستوردين.

