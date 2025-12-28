"بابا" لـ عمرو دياب تحقق رقما قياسيا وتتخطى 200 مليون مشاهدة على يوتيوب (فيديو)

18 حجم الخط

تخطّت أغنية “بابا” للنجم عمرو دياب حاجز 200 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” في أقل من ستة أشهر من تاريخ طرحها، لتصبح أول أغنية في صيف 2025 تحقق هذا الرقم عبر الموقع.

عمرو دياب

وتعكس مشاهدات الأغنية حجم الانتشار المرتفع للأغنية خلال فترة زمنية قصيرة مقارنة بإصدارات الموسم ذاته.

أغنية بابا

وطُرحت الأغنية ضمن ألبوم "ابتدينا" للهضبة عمرو دياب في صيف 2025، وحققت انتشارًا واسعًا داخل مصر، حيث سجلت معدلات مشاهدة مرتفعة مع تفاعل ملحوظ من شرائح عمرية واجتماعية متعددة.

أغنية "بابا" من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي عادل حقي، ميكس وماستر أمير محروس، تسجيل الغناء شيري شكري.

ألبوم ابتدينا

وضم ألبوم ابتدينا لعمرو دياب 15 أغنية متنوعة، وهي: “ابتدينا”، “خطفوني”، “يالا”، “ماليش بديل”، “ارجعلها”، “دايما فاكر”، “شايف قمر"، “إشارات”، “خبر أبيض"، “قفلتي اللعبة”، “ماتقلقش”، “بابا”، “حبيبتي ملاك”، “يابخته"، “هلونهم”.

حفلات عمرو دياب

وفي سياق آخر، يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا مميزا، على مسرح المنارة بالقاهرة، مساء يوم 16 يناير المقبل، ضمن برنامج حفلاته مطلع العام الجديد 2026.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة والتي يحبها جمهوره، حيث من المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.