الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أنا بطلت أفراح، عمرو دياب يفجر مفاجأة من داخل "ليلة زفاف"

عمرو دياب
عمرو دياب
في واقعة أثارت ذهول الحاضرين وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، فجر النجم عمرو دياب مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، بإعلانه التوقف نهائيًا عن إحياء حفلات الزفاف، وذلك أثناء تواجده في حفل زفاف أحد أصدقائه المقربين. 

تصريح من قلب الحدث

بينما كان "الهضبة" يشارك صديقه فرحته ويؤدي مجموعة من أشهر أغانيه، توقف فجأة ليخاطب الحضور بكلمات حاسمة وقاطعة قائلًا: "أنا بطلت أفراح.. دي آخر مرة". 

الكلمات التي بدت في البداية وكأنها "دعابة"، سرعان ما أخذت طابع الجدية وسط تساؤلات الحاضرين عن سر هذا القرار الصادم في هذا التوقيت.

نهاية حقبة "نجم الزفاف الأول"

يعد عمرو دياب لسنوات طويلة "الرقم الصعب" في حفلات الزفاف بمصر والوطن العربي، حيث ارتبطت أغانيه بـ "ليلة العمر" لأجيال متعاقبة. 

ويرى مراقبون أن هذا القرار – إن كان نهائيًا – يمثل  تحولًا جذريًا في استراتيجية الهضبة الفنية، ورغبته في حصر تواجده "الحي" على المسارح العالمية والمهرجانات الجماهيرية الكبرى فقط.

ترقب وردود أفعال

وفور انتشار مقطع الفيديو الذي يوثق اللحظة، تصدر "عمرو دياب" محركات البحث، وسط انقسام بين جمهور يرى أن من حقه الاعتزال والتركيز على الحفلات الكبرى، وبين قطاع واسع من "العرسان" الذين كانوا يضعون حضور الهضبة كحلم أساسي في احتفالاتهم.

وحتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من المكتب الإعلامي للفنان لتأكيد أو نفي ما إذا كان القرار يسري على كافة المناسبات الخاصة أم كان يقصد به حالة معينة 

