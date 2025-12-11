اختفاء الثانوية العامة خلال ثلاثة أعوام.. ارتفاع نسبة الطلاب المسجلين في الصف الأول والثاني بالبكالوريا يؤشر إلى قرب انتهاء النظام القديم.. ويقضي على محاولات الغش بالامتحانات

18 حجم الخط

أصبحت البكالوريا المصرية واقعًا نافذًا منذ بدء العام الدراسي الحالي، وتشير التوقعات إلى أن نظام البكالوريا المصرية سيكون هو نظام الدراسة الوحيد في المرحلة الثانوية بعد ثلاثة أعوام على أقصى تقدير.

ورغم أن تعديلات قانون التعليم التي صدرت بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعديلات بعض أحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ والمتضمنة في الباب الرابع "التعليم بنظام البكالوريا" ويتكون من ٤ مواد قانونية، تبدأ بالمادة ٣٧ مكرر و٣٧ مكرر ١ و٣٧ مكرر ٢ و٣٧ مكرر٣، وتنص على أن نظام الدراسة في البكالوريا اختياريًا.

جاء ذلك صراحة في المادة ٣٧ مكرر، حيث نصت على أن "يكون نظام البكالوريا نظامًا اختياريًا مجانيًا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى".

إلا أن الواقع يشير إلى أن نسبة التحاق طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي بلغت ٩٠٪ مقابل ١٠٪ فقط من طلاب الصف الأول الثانوي التحقوا بنظام الثانوية العامة الحالي، وهي النسبة التي أعلنها محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نسبة التحاق طلاب الصف الأول الثانوي بـ نظام البكالوريا

ما أعلنه وزير التربية والتعليم أمام الرئيس حول نسبة التحاق طلاب الصف الأول الثانوي بـنظام البكالوريا مقابل نظام الثانوية العامة يُعد مؤشرًا هامًا على اكتساح نظام البكالوريا أمام نظام الثانوية العامة الحالي، والاختلاف الجوهري بين النظامين الدراسيين في مرحلة الثانوية العامة يتمثل في توفير نظام البكالوريا لأكثر من فرصة امتحانية متغلبًا في ذلك على نظام الثانوية العامة المعروف بنظام "الفرصة الواحدة" والتي تعد أكبر عيوب الثانوية العامة، حيث إن الطالب في الثانوية العامة يُعاني من حالة ضغط كبيرة؛ لأنه أمام فرصة امتحانية واحدة تحدد بعدها ملامح مستقبله.

وبسبب وجود فرصة واحدة في الثانوية العامة تنتج العديد من المشكلات ومنها مشكلة الغش في امتحانات الثانوية العامة بغرض الحصول على أعلى الدرجات، وهي الأزمة التي تواجهها وزارة التربية والتعليم سنويًا مع امتحانات الثانوية العامة، وفي سبيل التغلب عليها ومواجهتها لجأت الوزارة للعديد من الوسائل ومنها مراقبة لجان سير امتحانات الثانوية العامة بالكاميرات، وكذلك وضع «سيريل نمبر» لكل ورقة امتحانية لتتبع أوراق الامتحانات التي يتم نشرها عبر جروبات الغش الإلكتروني.

اختفاء نظام الثانوية العامة مسألة وقت

أيضًا تتيح البكالوريا المصرية أكثر من مسار تعليمي أمام طلابها بدلًا من مساري العلمي والأدبي في الثانوية العامة، وأوضح وزير التربية والتعليم أن المسارات الموضوعة في نظام البكالوريا المصرية تم وضعها لتتناسب مع ميول ورغبات الطلاب؛ ليكون الطالب على دراية بالتخصصات العلمية التي يرغب في استكمال مساره فيها بعد المرحلة الثانوية.

ووضعت البكالوريا المصرية مرونة في أن يختار الطالب المسار الذي يرغب فيه، ويمكن للطالب التحول من مسار إلى آخر؛ ولكن لا يمكنه التحول من نظام الدراسة في الثانوية العامة إلى البكالوريا أو التحول من الدراسة بنظام البكالوريا إلى الثانوية العامة.

وأمام اكتساح نظام البكالوريا المصرية والذي كشفته اختيارات طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي؛ فإن اختفاء نظام الثانوية العامة مسألة وقت.

ووزارة التربية والتعليم أمام امتحانات ثانوية عامة بنظامها الحالي لمدة ثلاثة أعوام على أقصى تقدير، حيث تُعقد امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي هذا العام بنظامها الحالي، ويتكرر الأمر في العام الدراسي القادم ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ على طلاب الصف الثاني الثانوي والذين يصلون إلى الصف الثالث الثانوي العام الدراسي المقبل ويكون ذلك آخر عام دراسي يؤدي فيه الطلاب بالكامل امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة بنظامها الحالي.

نظام امتحانات مرحلة الثانوية وفق نظام البكالوريا المصرية

وفي العام الدراسي بعد القادم عام ٢٠٢٧/ ٢٠٢٨ سوف تُعقد امتحانات المرحلة الثانوية بنظامي الثانوية العامة لـ٩٠٪ من طلابها وهم المقيدون حاليًا في الصف الأول الثانوي، ولـ١٠٪ من طلابها بنظام الثانوية العامة الحالي، وهؤلاء هم الطلاب الذين اختاروا نظام الدراسة بالثانوية العامة بنظامها الحالي.

وتشير مصادر بـ وزارة التربية والتعليم أنه من المتوقع بدءًا من الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم ستكون نسبة اختيار البكالوريا المصرية بنسبة ١٠٠٪ وهو ما يعني حال حدوثه اختفاء الثانوية العامة بنظامها الحالي، وتكون الدراسة بالكامل وامتحانات الشهادة بنظام البكالوريا بالكامل في خلال ثلاثة أعوام.

وكشفت المصادر ذاتها أن وزارة التربية والتعليم تجهز كوادرها لنظام امتحانات مرحلة الثانوية وفق نظام البكالوريا المصرية، وأنها تستعد لذلك من الآن، وتستهدف أن تكون امتحانات البكالوريا المصرية بعيدة عن تعقيدات امتحانات الثانوية العامة، خاصةً في ظل تعدد فرص الامتحانات، وأن نظام البكالوريا من المتوقع له أن يقضي على محاولات الغش في الامتحانات في تلك المرحلة الدراسية التي تُعد أهم المراحل الدراسية في عمر طلاب التعليم قبل الجامعي.

وأكدت المصادر أن نتائج طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام سوف تكون سببًا رئيسيًا في تحديد مصير البكالوريا المصرية، واستثمار النجاح الكبير في التحاق طلاب الصف الأول الثانوي بالنظام الجديد.

