انتخابات النواب 2025، إقبال متوسط على لجنة خالد بن الوليد في إمبابة (صور)

انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت لجان مدرسة خالد بن الوليد بمنطقة إمبابة إقبالا متوسطا من الناخبين مع اقتراب الساعة المحددة لبدء "استراحة القضاة" والمشرفين على اللجان، ضمن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثامنة (قسم إمبابة).

ورصدت عدسة فيتو، حرص أهالي منطقة إمبابة على التوافد قبل إغلاق اللجان مؤقتًا للاستراحة، حيث تصدر كبار السن والسيدات المشهد للإدلاء بصوتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

انتظام التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

أكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب داخل جميع لجان الاقتراع، وذلك في ثاني وآخر أيام التصويت بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى بـ 19 دائرة انتخابية الملغاة، والتي تضم 1694 لجنة فرعية موزعة على 7 محافظات، يتنافس فيها 35 مرشحا.



وقال بنداري خلال مؤتمر صحفي: إن العملية الانتخابية تسير بانتظام ودون معوقات حتى الآن.

تمكين الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام ممن لهم تصريح معتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات



ووجه تعليمات إلى رؤساء لجان المتابعة بتمكين الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام ممن لهم تصريح معتمد من الهيئة، من متابعة مجريات الاقتراع داخل اللجان، في إطار ضمان الشفافية.

وانطلقت، صباح اليوم الأحد، ثاني أيام تصويت المصريين داخل البلاد في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى داخل 19 دائرة انتخابية الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى.

وتفتح لجان الاقتراع أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في تمام التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وتُجرى جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية الملغاة داخل 7 محافظات هي: الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم، يتنافس فيها 70 مرشحًا على 35 مقعدًا متبقيًا بمجلس النواب.

جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الدوائر الملغاة

وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الدوائر الملغاة حيث يتنافس في هذه الجولة 70 مرشحا على على 35 مقعدًا، في 7 محافظات ضمن محافظات المرحلة الأولى هي: «الجيزة، الفيوم، قنا، سوهاج، البحيرة، الإسكندرية، وأسيوط» وذلك على النحو التالي:

- محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

- محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت

- محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

- محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص

الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود

