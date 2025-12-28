انتخابات النواب 2025، توافد الناخبين على مدرسة خالد بن الوليد بإمبابة (صور)

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت لجان مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بمنطقة إمبابة، التابعة للدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة، إقبالا من المواطنين في الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

ورصدت عدسة فيتو، توافد الناخبين على بوابات المدرسة، حيث تصدرت السيدات المشهد الانتخابي، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لتسهيل عملية الدخول والإدلاء بالأصوات.

وكانت لجان الاقتراع، عاودت فتح أبوابها في اليوم الثاني والأخير من التصويت بجولة الإعادة بانتخابات المرحلة الأولى في الـ 19 دائرة الملغاة لانتخابات مجلس النواب 2025.

ومع حلول الساعة التاسعة مساءً اليوم يعلن رؤساء اللجان الفرعية غلق التصويت في انتخابات مجلس النواب وفقًا لما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وإذا تبين لرئيس اللجنة الفرعية وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم يتم حصر عددهم، ويعد كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الاقتراع حتى ينتهوا جميعًا من الإدلاء بأصواتهم، على أن تبدأ بعدها عمليات فرز الأصوات.

ويغلق رئيس اللجنة الفرعية فتحة الصندوق الخاصة بوضع بطاقات إبداء الرأي، وإثبات رقم القفل البلاستيكي المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم (۸) ويسري ذلك على القفل البلاستيكي صندوق النظام (الفردي ) يسمح لمندوبي المرشحين والقائمة والمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل).

ويقوم رئيس اللجنة بحصر عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من واقع كشف الناخبين نموذج رقم ( ن) ويمكن كذلك من خلال التطبيق الإلكتروني حصر عدد الحضور بمسح QR CODE (اختياري)

الانتهاء من تحرير محضر إجراءات اليوم الأول بالنموذج رقم (ن):

بعض البيانات التي يجب التأكد من إثباتها:

ميعاد فتح وغلق اللجنة.

أسماء أمناء اللجنة ومندوب كل مرشح أو القائمة.

أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بعد حصر التوقيعات في كشف الناخبين.

توقيع مندوب كل مرشح أو القائمة من الحاضرين إن وجد أمام اللجنة في الموضع المخصص لذلك.

غلق مقر اللجنة أو مقر حفظ صناديق الاقتراع.

يقوم رئيس اللجنة في حضور مندوب كل مرشح أو القائمة، والمتابعين والمسئول عن قوات التأمين بغلق مقر اللجنة الفرعية، أو مقر حفظ صناديق الاقتراع بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل، أو قفل عادى يجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، أو كليهما معا.

ويثبت كل ذلك بمحضر الغلق نموذج رقم (9 ن) ويوقع رئيس اللجنة وأمناؤها ومندوب كل مرشح أو قائمة ومسؤول التأمين على المحضر المشار إليه ويحتفظ به رئيس اللجنة الفرعية.

وانطلق، أمس السبت، أولى أيام تصويت المصريين داخل البلاد في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى داخل 19 دائرة انتخابية الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى.

وتُجرى جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية الملغاة داخل 7 محافظات هي: الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم، يتنافس فيها 70 مرشحًا على 35 مقعدًا متبقيًا بمجلس النواب.

وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الدوائر الملغاة، حيث يتنافس في هذه الجولة 70 مرشحا على 35 مقعدًا، في 7 محافظات ضمن محافظات المرحلة الأولى هي: «الجيزة، الفيوم، قنا، سوهاج، البحيرة، الإسكندرية، وأسيوط» وذلك على النحو التالي:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج -

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت

محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.