استمرار توافد الناخبين على لجنة مدرسة خالد بن الوليد بإمبابة في جولة الإعادة لانتخابات النواب (صور)

انتخابات مجلس النواب، شهدت مدرسة خالد بن الوليد بمنطقة إمبابة، مساء اليوم السبت، استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في أول أيام تصويت المصريين داخل البلاد بجولة الإعادة لـانتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة.

إقبال ملحوظ منذ الساعات الأولى للتصويت

وبدأت لجان الاقتراع بمدرسة خالد بن الوليد استقبال الناخبين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث حرص المواطنون على المشاركة في العملية الانتخابية، في أجواء اتسمت بالانتظام والانضباط، مع تيسير إجراءات الدخول والتصويت.

جولة إعادة في 19 دائرة انتخابية

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب داخل 19 دائرة انتخابية، بعد إلغاء نتائج المرحلة الأولى بهذه الدوائر بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أكدت في بيانات سابقة التزامها الكامل بتطبيق القواعد القانونية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

تنظيم وتأمين مقار اللجان الانتخابية

وشهد محيط المدرسة انتشارًا أمنيًا لتأمين سير العملية الانتخابية، إلى جانب تواجد فرق تنظيمية لتوجيه الناخبين ومساعدة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سلاسة التصويت وعدم التكدس داخل اللجان.

متابعة مستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة مجريات التصويت على مدار اليوم، مع التأكيد على فتح اللجان في مواعيدها المحددة، وتلقي أي شكاوى أو استفسارات من المواطنين عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

وانطلق اليوم السبت أولى أيام تصويت المصريين داخل البلاد في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى داخل 19 دائرة انتخابية الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى.

ويستمر الاقتراع في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب على مدار يومي السبت والأحد.



مدة التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب



وفتحت لجان الاقتراع أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في تمام التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وتُجرى جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية الملغاة داخل 7 محافظات هي: الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم، يتنافس فيها 70 مرشحًا على 35 مقعدًا متبقيًا بمجلس النواب.

