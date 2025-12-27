السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

استمرار توافد الناخبين على لجنة مدرسة خالد بن الوليد بإمبابة في جولة الإعادة لانتخابات النواب (صور)

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025
18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب، شهدت مدرسة خالد بن الوليد بمنطقة إمبابة، مساء اليوم السبت، استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في أول أيام تصويت المصريين داخل البلاد بجولة الإعادة لـانتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة.

إقبال ملحوظ منذ الساعات الأولى للتصويت

وبدأت لجان الاقتراع بمدرسة خالد بن الوليد استقبال الناخبين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث حرص المواطنون على المشاركة في العملية الانتخابية، في أجواء اتسمت بالانتظام والانضباط، مع تيسير إجراءات الدخول والتصويت.

جولة إعادة في 19 دائرة انتخابية

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب داخل 19 دائرة انتخابية، بعد إلغاء نتائج المرحلة الأولى بهذه الدوائر بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أكدت في بيانات سابقة التزامها الكامل بتطبيق القواعد القانونية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

تنظيم وتأمين مقار اللجان الانتخابية

وشهد محيط المدرسة انتشارًا أمنيًا لتأمين سير العملية الانتخابية، إلى جانب تواجد فرق تنظيمية لتوجيه الناخبين ومساعدة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سلاسة التصويت وعدم التكدس داخل اللجان.

متابعة مستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة مجريات التصويت على مدار اليوم، مع التأكيد على فتح اللجان في مواعيدها المحددة، وتلقي أي شكاوى أو استفسارات من المواطنين عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

وانطلق اليوم السبت أولى أيام تصويت المصريين داخل البلاد في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى داخل 19 دائرة انتخابية الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى.

ويستمر الاقتراع في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب على مدار يومي السبت والأحد.


مدة التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب


وفتحت لجان الاقتراع أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في تمام  التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وتُجرى جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية الملغاة  داخل 7 محافظات هي: الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم، يتنافس فيها 70 مرشحًا  على 35 مقعدًا متبقيًا بمجلس النواب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدرسة خالد بن الوليد إمبابة انتخابات مجلس النواب الانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بأخميم وساقلتة

انتخابات النواب، غرفة عمليات حزب المؤتمر ترصد مخالفات عدة بالدائرة الثالثة في أسيوط

انتخابات النواب 2025، الأجهزة الأمنية تكشف عدة محاولات للتأثير على الناخبين بالجيزة والفيوم والبحيرة

انتخابات النواب، توافد ملحوظ للسيدات بلجنة مدرسة خالد بن الوليد في إمبابة (صور)

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون 0/2 في الشوط الأول

كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين السنغال والكونغو الديمقراطية بالشوط الأول

كأس مصر، عمر كمال يسجل هدف الأهلي الأول في شباك المصرية للاتصالات

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

فان دايك يصطحب أبناء جوتا في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون لتكريم والدهم

كأس الأمم الأفريقية، بنين تتقدم على بوتسوانا بهدف نظيف في الشوط الأول

بعد الاعتراف بصوماليلاند، محمد على خير: مطلوب تكتل مصري سعودي تركي لمواجهة تهديدات نتنياهو

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز الأخذ من مال الزوج دون علمه في هذه الحالة

تفسير رؤية التاج بالمنام وعلاقتها بالنجاح والتألق في الحياة المهنية

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads