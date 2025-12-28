رئيس جامعة المنصورة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات العلوم والحاسبات (صور)

18 حجم الخط

تفقد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025–2026 بكليات العلوم والحاسبات والمعلومات والزراعة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام العملية الامتحانية بجميع كليات الجامعة، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والجداول المعلنة بالكليات.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية عدد من القيادات الأكاديمية، من بينهم عمداء ووكلاء الكليات محل الزيارة، الدكتور إيهاب عبد اللطيف قائم بعمل عميد كلية العلوم، الدكتورة نهى هيكل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة.

الاطمئنان على توافر كافة التجهيزات الإدارية والطبية

شملت الجولة المرور على عدد من لجان الامتحانات، والاطمئنان على توافر كافة التجهيزات الإدارية والطبية والأمنية داخل مقار اللجان.

وأوضح رئيس الجامعة أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة، وأن الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية ملائمة تُتيح للطلاب أداء امتحاناتهم بشكل مريح ومنتظم. وأضاف أن الجامعة وفرت اللجان الخاصة للطلاب من ذوي الهمم، وتهيئة الدعم اللازم لهم بما يُسهم في إتاحة الفرص المتكافئة لجميع الطلاب.

وشدد الدكتور شريف خاطر على الالتزام الكامل بالإجراءات والضوابط الامتحانية، والتي تتضمن تأمين سرية الأسئلة، وضوابط طباعة أوراق الامتحان، وعدم السماح بدخول أي طالب بعد توزيع أوراق الأسئلة، إلى جانب منع الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان.

كما استمع رئيس الجامعة إلى آراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحانات وطبيعة الأسئلة، ووجّه بسرعة التعامل مع أية ملاحظات أو شكاوى فور ورودها، مع التأكيد على تواجد أساتذة المواد داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وحل أية مشكلات طارئة.

جاهزية العيادات الطبية

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتأمين سرية الأسئلة، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل تكنولوجية داخل اللجان، بالإضافة إلى التأكيد على جاهزية العيادات الطبية وتواجد الفرق الطبية للتعامل مع أية حالات طارئة.

وأشاد الدكتور شريف خاطر بحسن سير العملية الامتحانية بالكليات محل الزيارة، وانضباط اللجان وتعاون أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدًا أن الجامعة لن تتهاون في مواجهة أي تقصير أو إخلال بضوابط الامتحانات، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.