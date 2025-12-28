جلسة جديدة في الأهلي لإقناع أشرف داري بالرحيل

الأحد 28 ديسمبر 2025
تشهد الساعات المقبلة جلسة جديدة داخل أروقة النادي الاهلي مغ المغربي أشرف داري لإقناعه بالرحيل عن القلعة الحمراء فى يناير المقبل وتسوية الامور المالية معه.

جاء ذلك في ظل الرفض الفني التام لاستمراره بسبب مستوى اللاعب وأيضا كثرة إصاباته حيث تؤكد مصادر ان داري سيكون خارج الاهلي فى يناير المقبل.

ويستأنف الاهلي  تدريباته اليوم لمواجهة المقاولون العرب المرتقبة يوم الثلاثاء القادم فى اطار منافسات كاس عاصمة مصر.

ويلعب الأهلي ضد المقاولون يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء وتقام في ملعب السلام وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد نقطة حيث خسر الاهلي امام انبي بهدف نظيف وغزل المحلة بهفدين مقابل هدف واحد كما فاز الاهلي على سيراميكا بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الجولة الثانية من منافسات كاس عاصمة مصر.

وتضم المجموعة أيضا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

وودع النادي الأهلي منافسات بطولة كأس مصر من دور الـ32، أمس بعد خسارته أمام نظيره فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد السلام.

وبتلك النتيجة يتأهل المصرية للاتصالات إلي دور الـ 16 من كأس مصر لمواجهة نظيره فاركو بعد نجاحه فى الفوز على الاهلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التاريخية التى شهدت اقصاء الاهلي من المسابقة المحلية. 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 6 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 3 نقاط
  4. غزل المحلة - 3 نقاط
  5. الأهلي - 3 نقاط
  6. المقاولون العرب - بدون نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

