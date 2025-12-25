الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يهنئ طالب هندسة لانضمامه لقائمة Forbes Middle East

طالب جامعة المنصورة،
طالب جامعة المنصورة، فيتو
18 حجم الخط

تقدمت جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، بخالص التهنئة إلى الطالب حمزة أبو الخير، مؤسس تطبيق «لثغة» والطالب بكلية هندسة الاتصالات والحاسبات، بمناسبة انضمامه إلى قائمة Forbes Middle East 30 Under 30 – Social Impact, Sports & Lifestyle 2025، والتي تضم نخبة من الشباب الأكثر تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس جامعة المنصورة، عن خالص الشكر والتقدير للطالب حمزة أبو الخير، مؤكدًا أن ما حققه يُعد نموذجًا مشرفًا ومُلهمًا يعكس تميز طلاب جامعة المنصورة وقدرتهم على تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات ريادية ذات أثر مجتمعي وإنساني حقيقي.

تطبيق «لثغة» أحد المشروعات الريادية

وأكد رئيس الجامعة أن تطبيق «لثغة» يُعد أحد المشروعات الريادية التي حظيت بالرعاية والدعم من جامعة المنصورة، في إطار حرص الجامعة على تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع تحويل الأفكار والمخرجات البحثية إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والاستدامة.

الطالب حمزة أبو الخير إحدى قصص النجاح الملهمة في مجال تأسيس الشركات الناشئة

كما أعرب الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن فخره بأن يكون الطالب حمزة أبو الخير إحدى قصص النجاح الملهمة في مجال تأسيس الشركات الناشئة المنبثقة من الأنشطة الأكاديمية والبحثية للجامعة، بما يعكس نجاح الرؤية المؤسسية لجامعة المنصورة في بناء جيل ريادي قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا، والإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن الطالب حمزة أبو الخير شارك في مسابقة GenZ التي نظمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي أسهمت في دعم وتمكين الشباب المبتكرين لتقديم حلول تكنولوجية ذات أثر مجتمعي، من بينها حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لعلاج اضطرابات النطق، استفاد منها أكثر من 75 ألف شخص، ليصبح هذا النجاح نموذجًا مشرفًا للشباب المصري ودليلًا على الدور الحيوي الذي تضطلع به منظومة التعليم العالي في دعم الابتكار وريادة الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي التنمية المستدامة الدكتور شريف خاطر التعليم العالي والبحث العلم الشركات الناشئة العالي والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي هندسة الاتصالات تحقيق التنمية المستدامة امعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب جامعة المنصورة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ صندوق رعاية المبتكرين لتعليم العالي والبحث العلمي منطقة الشرق الأوسط وزارة التعليم العالي والبحث العلم

مواد متعلقة

قيادات الدقهلية يقدمون التهنئة بعيد الميلاد في كنائس المنصورة

السياحة: إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير

الثقافة تنظم “مهرجان الكريسماس بالعربي” على مسارح دار الأوبرا السبت المقبل

تنفيذ تجربة طوارئ بمنطقة مناولة أمتعة في مطار القاهرة

الأكثر قراءة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

دفاع أحد المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد يطالب باستدعاء رئيس لجنة الحكام (فيديو)

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد لـ 8 يناير

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يجادلون في آيات الله

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "هارون البنجاوي" فقيه المالكية وأستاذ كبار العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads