رئيس جامعة المنصورة يهنئ طالب هندسة لانضمامه لقائمة Forbes Middle East

تقدمت جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، بخالص التهنئة إلى الطالب حمزة أبو الخير، مؤسس تطبيق «لثغة» والطالب بكلية هندسة الاتصالات والحاسبات، بمناسبة انضمامه إلى قائمة Forbes Middle East 30 Under 30 – Social Impact, Sports & Lifestyle 2025، والتي تضم نخبة من الشباب الأكثر تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس جامعة المنصورة، عن خالص الشكر والتقدير للطالب حمزة أبو الخير، مؤكدًا أن ما حققه يُعد نموذجًا مشرفًا ومُلهمًا يعكس تميز طلاب جامعة المنصورة وقدرتهم على تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات ريادية ذات أثر مجتمعي وإنساني حقيقي.

تطبيق «لثغة» أحد المشروعات الريادية

وأكد رئيس الجامعة أن تطبيق «لثغة» يُعد أحد المشروعات الريادية التي حظيت بالرعاية والدعم من جامعة المنصورة، في إطار حرص الجامعة على تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع تحويل الأفكار والمخرجات البحثية إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والاستدامة.

الطالب حمزة أبو الخير إحدى قصص النجاح الملهمة في مجال تأسيس الشركات الناشئة

كما أعرب الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن فخره بأن يكون الطالب حمزة أبو الخير إحدى قصص النجاح الملهمة في مجال تأسيس الشركات الناشئة المنبثقة من الأنشطة الأكاديمية والبحثية للجامعة، بما يعكس نجاح الرؤية المؤسسية لجامعة المنصورة في بناء جيل ريادي قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا، والإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن الطالب حمزة أبو الخير شارك في مسابقة GenZ التي نظمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي أسهمت في دعم وتمكين الشباب المبتكرين لتقديم حلول تكنولوجية ذات أثر مجتمعي، من بينها حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لعلاج اضطرابات النطق، استفاد منها أكثر من 75 ألف شخص، ليصبح هذا النجاح نموذجًا مشرفًا للشباب المصري ودليلًا على الدور الحيوي الذي تضطلع به منظومة التعليم العالي في دعم الابتكار وريادة الأعمال.

