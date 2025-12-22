"المستقلين الجدد": خطاب رئيس الوزراء عن الديون مفزع ويحتاج إلى مراجعة شاملة للنهج الاقتصادي

18 حجم الخط

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد: إن خطاب رئيس مجلس الوزراء بشأن ملف الديون جاء في توقيت خاطئ وغير موفق تمامًا، خاصة في أعقاب أحداث انتخابات البرلمان، مشيرًا إلى أن طرح هذا الملف الحساس بهذه الطريقة يثير القلق ولا يحقق الهدف المنشود.

وأضاف عناني أن الصراحة والمكاشفة، رغم أهميتهما، ليستا الطريق المناسب دائمًا للمشاركة في تحمل المسؤولية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتفاصيل الأعباء والديون، لما لذلك من تأثيرات نفسية واقتصادية سلبية على الرأي العام، مؤكدًا أن إدارة مثل هذه الملفات تحتاج إلى قدر أكبر من الحكمة والتوازن في الطرح.

وانتقد رئيس حزب المستقلين الجدد الحديث عن التعامل مع صندوق النقد الدولي، واصفًا إياه بـ«سيئ السمعة»، متسائلًا عن معنى القول بأنه لم يفرض برنامجًا محددًا على الدولة، في حين أن المفهوم العام يؤكد أن هناك خطوطًا رئيسية حاكمة يضعها الصندوق وتلتزم بها الدول المتعاملة معه.

وأكد عناني، في بيان صادر عن الحزب، أن حديث رئيس الوزراء عن فوائد الدين وحجمه كان مفزعًا ويدعو إلى القلق، لافتًا إلى أن الإشارة إلى محاولات الدولة السداد بالمقايضة من خلال الاستثمارات تمثل مسارًا له آثار اقتصادية خطيرة تستوجب المراجعة العاجلة، وأوضح أن إحلال الديون بأخرى لمدد أطول يُعد من الحلول البعيدة عن معالجة أصل الأزمة، ولا يتناول أولويات الإنفاق، وهي أمور تم التنبيه إليها مؤخرًا.

وأشار كذلك إلى أن الحديث عن شراكات مع الأشقاء العرب في مجال الاستثمارات المباشرة يحتاج إلى مراجعة دقيقة، سواء من حيث الشروط أو آليات التوظيف، أو أسلوب الاستغلال الأمثل للأصول، بما يضمن تحقيق أقصى عائد اقتصادي للدولة.

وفي سياق متصل، أوضح عناني أن التوسع في المجال العقاري لم يثبت حتى الآن قدرته على المساهمة بشكل فعال في تقديم حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن ما طُرح لم يتضمن حلولًا جذرية للخروج من النفق المظلم الذي تمر به البلاد.

واختتم رئيس حزب المستقلين الجدد تصريحاته بالتأكيد على أن العبرة ليست في تغيير الحكومة بقدر ما هي في تغيير النهج والتفكير الاقتصادي برمته، مشددًا على أن مصر تحتاج في هذه المرحلة الدقيقة إلى فكر اقتصاديين تكنوقراط قادرين على التعامل مع أزمات المرحلة الحالية، وإنقاذ المستقبل من خلال توجه جديد وإرادة حقيقية تستوعب الأخطاء وتعمل على تصويبها لصالح الوطن.



