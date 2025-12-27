أستاذ قانون دولي: الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال مقابل تهجير سكان غزة جريمة حرب

18 حجم الخط

كشف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الأبعاد القانونية الخطيرة لاعتراف إسرائيل بـ إقليم أرض الصومال، مؤكدًا أن ما كشفته القناة 14 العبرية بشأن ارتباط هذا الاعتراف باستيعاب سكان قطاع غزة، يكشف عن مخطط إجرامي متكامل يجمع بين انتهاك سيادة الدول والتهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقًا لـ القانون الدولي.

الصفقة تكشف النوايا الحقيقية وراء الاعتراف الإسرائيلي

وقال مهران، في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن هذه الصفقة تفضح النوايا الحقيقية وراء الاعتراف الإسرائيلي، مشددًا على أن إسرائيل لا تهتم بحقوق الشعوب أو مبدأ تقرير المصير، وإنما تسعى لتنفيذ مخطط تطهير عرقي في غزة عبر تهجير سكانها، الذين يتجاوز عددهم مليوني فلسطيني، إلى دول إفريقية بعيدة، تحت غطاء اعترافات دبلوماسية مزيفة.

القانون الدولي يجرّم التهجير القسري بشكل قاطع

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن القانون الدولي يجرّم التهجير القسري بصورة قاطعة، حيث تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى.

وأكد أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة، تحت أي ذريعة، تُعد انتهاكًا صارخًا لهذه المادة، وتشكل جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية

وأضاف مهران أن التهجير القسري للسكان يُعد أيضًا جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة 7 من نظام روما، إذا ارتُكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين، وهو ما ينطبق على الحالة الفلسطينية، حيث تشير المؤشرات كافة إلى سعي إسرائيل الممنهج لتفريغ غزة من سكانها الأصليين.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور مهران أن الاعتراف بإقليم أرض الصومال ذاته يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، الذي يحظر الاعتراف بالكيانات الانفصالية ويؤكد على مبدأ وحدة الأراضي وسلامتها الإقليمية، ولفت إلى أن استخدام هذا الاعتراف غير القانوني كأداة لتنفيذ جريمة دولية أخرى، وهي التهجير القسري، يضاعف من خطورة الموقف ويكشف عن تآمر دولي لانتهاك أبسط قواعد القانون الدولي.

أهداف استراتيجية متعددة لإسرائيل

وحول أبعاد الصفقة، أوضح مهران أن إسرائيل تسعى من خلالها إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، في مقدمتها تفريغ غزة من سكانها الفلسطينيين تمهيدًا للاستيلاء الكامل على الأرض وضمها أو إقامة مستوطنات جديدة عليها، إضافة إلى الحصول على موطئ قدم استراتيجي في القرن الإفريقي عبر إقليم أرض الصومال، المطلة على خليج عدن ومضيق باب المندب.

وتابع أن من بين الأهداف أيضًا تطويق مصر والدول العربية من الجنوب وتهديد الأمن القومي المصري بشكل مباشر، فضلًا عن تفتيت الدول الإفريقية وتشجيع الحركات الانفصالية في المنطقة.

تحذير من التورط في جريمة دولية

وحذر أستاذ القانون الدولي من أن قبول إقليم أرض الصومال لهذه الصفقة يجعلها شريكة في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مؤكدًا أن أي دولة أو كيان يشارك في تنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين يتحمل المسؤولية الجنائية الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما شدد على أن المجتمع الدولي مُلزم، بموجب اتفاقيات جنيف، بمنع هذه الجريمة وعدم الاعتراف بأي وضع ينشأ عنها.

تداعيات خطيرة وصمت دولي مرفوض

وبشأن التداعيات المحتملة، أكد الدكتور مهران أن نجاح هذا المخطط سيفتح الباب أمام تهجيرات قسرية أخرى للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وسيُشكل سابقة خطيرة في القانون الدولي تشجع دولًا أخرى على ارتكاب جرائم مماثلة، واعتبر أن الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة يعني انهيار النظام القانوني الدولي القائم على حماية حقوق الإنسان ومنع التطهير العرقي.

ودعا مهران الدول العربية والإفريقية إلى اتخاذ موقف حازم برفض هذه الصفقة وإدانتها في جميع المحافل الدولية، مطالبًا بعقد جلسات طارئة لمجلس الأمن الدولي، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، لمناقشة هذا المخطط الإجرامي واتخاذ إجراءات رادعة لوقفه.

