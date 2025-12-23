الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
عصام كامل

قبل ساعات من البث،"سي بي إس" تمنع بث تقرير عن ترحيل جماعي نفذته إدارة ترامب

باري فايس رئيسة تحريرشبكة
باري فايس رئيسة تحريرشبكة "سي بي إس" الأمريكية، فيتو
منعت باري فايس رئيسة التحرير الجديدة لشبكة "سي بي إس" الأمريكية بث تقرير نهاية هذا الأسبوع حول تبعات عمليات الترحيل الجماعي التي نفذتها إدارة دونالد ترامب.

وتأتي هذه الحلقة في سياق عمليات استحواذ كبيرة في مجموعات إعلامية أمريكية، وكل ذلك في ظل ترامب، المقرب من مالكي الشركة الأم لشبكة "سي بي إس".

وكان من المقرر أن يبث البرنامج الاستقصائي "60 دقيقة" حلقة طويلة مساء الأحد تضم شهادات فنزويليين رحّلتهم السلطات الأمريكية في مارس، ليس إلى بلادهم، بل إلى السجن الضخم ذي الحراسة المشددة في السلفادور.

لكن قبل ساعات فقط من الموعد المقرر لبثه، أعلنت شبكة "سي بي إس" أن التقرير "سيبث في حلقة مقبلة من البرنامج".

وقالت شارين ألفونسي، الصحفية التي أعدت التقرير، في رسالة إلكترونية داخلية نقلتها الصحافة الأمريكية، إن باري فايس، وهي ناقدة قديمة لِما تعتبره التوافق الفكري لوسائل الإعلام التقدمية، هي من اتخذت قرار منع بثه.

وأوضحت أن الموضوع "دقيق من الناحية الواقعية. أعتقد أن سحبه الآن، بعد كل عمليات التدقيق الداخلي الصارمة، ليس قرارًا تحريريًّا، بل قرار سياسي".

 وأضافت أنه بعدم بث تقرير سبق إعلانه "سيرى المشاهدون (...) رقابة مؤسسية".

من جهتها، قالت شبكة "سي بي إس" في بيان نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الموضوع "يحتاج إلى مزيد من العمل".

وأكّدت تانيا سايمن منتجة برنامج "60 دقيقة"، لزملائها أنها قاومت في البداية أمر باري فايس، لكنها "اضطرت في النهاية إلى الامتثال".

وقالت، وفقًا لنص اجتماع إنتاجي مع فريقها نشرته صحيفة "واشنطن بوست": "لقد قاومنا ودافعنا عن الريبورتاج لكنها أرادت تغييرات".

وعيّنت فايس في أكتوبر رئيسة تحرير لشبكة "سي بي إس نيوز" بعد أقل من ثلاثة أشهر من استحواذ شركة "سكاي دانس" التي تملكها عائلة إليسون المقربة من دونالد ترامب، على شركة باراماونت، الشركة الأم لشبكة سي بي إس.

