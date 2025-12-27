ترامب: معدلات الجريمة في الولايات المتحدة تراجعت لأدنى مستوياتها

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تراجع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة إلى أدنى معدلاتها وظهور مستويات قياسية للتوظيف، وربط ذلك بإجراءاته الأمنية على الحدود.

ترامب يؤكد تراجع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة إلى أدنى معدلاتها



وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال: "معدلات الجريمة في الولايات المتحدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق. ويعود ذلك بشكل كبير إلى أنجح عملية على الحدود الجنوبية في التاريخ".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن مستوى التوظيف وتوفير فرص العمل في الولايات المتحدة، أصبح الأعلى في التاريخ للسبب ذاته.

ترامب يطلق برنامج لترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين

في وقت سابق، أطلق ترامب برنامجا لترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين. وزعم بأن مسؤولي الحدود لم يسجلوا أي محاولات لدخول المهاجرين الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية لأسابيع.

واقترح الرئيس الأمريكي تطبيق مفهوم "الهجرة العكسية"، حيث يغادر الناس الولايات المتحدة طوعا أو قسرا.

وقال ترامب للصحفيين عندما سئل عما يعنيه بـ "الهجرة العكسية": "هذا يعني طرد الغرباء الموجودين في بلدنا. أريد خروجهم".

