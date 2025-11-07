الجمعة 07 نوفمبر 2025
خارج الحدود

ترامب يطالب الجمهوريين بإنهاء المماطلة التشريعية وإعادة الحلم الأمريكي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رسالة إلى أعضاء الحزب الجمهوري طالب فيها الجمهوريين أن ينهوا المماطلة التشريعية في مجلس الشيوخ وأن يعيدوا الحلم الأمريكي".

 

الديمقراطيون يطالبون ترامب بعقد اجتماع

 وفي وقت سابق من الأربعاء الماضي، وجه القادة الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي رسالة عاجلة إلى الرئيس دونالد ترامب يطالبونه فيها بعقد اجتماع عاجل لمشرعي الحزبين لمعالجة أزمة الإغلاق الحكومي والرعاية الصحية معا.


وضع حد للإغلاق الفيدرالي للحكومة

وجاء في الخطاب الموقع من قادة الديمقراطيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، حكيم جيفريز وتشاك شومر: "نطالب بعقد اجتماع عاجل لقادة التشريع من الحزبين لوضع حد للإغلاق الفيدرالي للحكومة من قبل الجمهوريين ومعالجة بشكل حاسم الأزمة في الرعاية الصحية التي تسبب فيها الجمهوريون.

ويعود تاريخ الخطاب إلى 5 نوفمبر 2025، وكُتب على ورقة رسمية لمجلس النواب في الكونجرس الأمريكي. وقد نُشر على الشبكة الاجتماعية "إكس" من قبل مراسل قناة CBS الإخبارية، وشكر مؤلفوه ترامب على اهتمامه بالوضع.

الحكومة الفيدرالية الأمريكية تدخل في حالة إغلاق منذ 1 أكتوبر الماضي

يذكر أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية دخلت في حالة إغلاق منذ 1 أكتوبر الماضي، بسبب عدم تمكن الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس من تمرير مشروع قانون التمويل الحكومي.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون حذر سابقا من أن اقتصاد البلاد سيفقد عشرات المليارات من الدولارات إذا لم يتغير الوضع قبل 1 نوفمبر.

الحلم الامريكي الحزب الجمهوري مجلس الشيوخ ترامب الكونجرس

