انتخابات النواب 2025، محافظة البحيرة: تعطل فتح لجنة واحدة بسبب حادث سير

قال المستشار محمد عبد العظيم، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة البحيرة، إن التصويت بـ انتخابات النواب منتظم داخل 297 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أن جميع اللجان تعمل بانتظام باستثناء اللجنة رقم 40 بإيتاي البارود، والتي لم تُفتح حتى الآن.

جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الدوائر الملغاة

وأوضح أن عدم فتح اللجنة يرجع إلى تأخر وصول رئيسها نتيجة تعرضه لحادث سير بسيط بسيارته، لافتًا إلى أنه جارٍ متابعة وصوله إلى مقر اللجنة.

وأضاف أنه في هذا الإطار، وجّه المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة المتابعة بتحرير مذكرة تفصيلية بالواقعة، لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب حيال ما حدث، والتحقق من وجود أي تقصير من عدمه، مع إخطار الجهة القضائية التابع لها رئيس اللجنة.

وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الدوائر الملغاة، حيث يتنافس في هذه الجولة 70 مرشحا على على 35 مقعدًا، في 7 محافظات ضمن محافظات المرحلة الأولى هي: «الجيزة، الفيوم، قنا، سوهاج، البحيرة، الإسكندرية، أسيوط» وذلك على النحو التالي:

محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي.

محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج -

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت

محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود

