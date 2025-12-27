الوطنية للانتخابات تعلن عن الخط الساخن لتلقي شكاوى الناخبين والأحزاب على 19826

18 حجم الخط

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الناخبين إلى النزول والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدة أن المشاركة تمثل الضمانة الحقيقية لاختيار من يعبر عن إرادة المواطنين ويمثلهم داخل المجالس النيابية.

جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بانتخابات مجلس النواب

وأكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات ، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتلتزم الحياد الكامل في إدارة العملية الانتخابية، مشددة على أنها لن تسمح بأي تجاوزات من شأنها التأثير على نزاهة الانتخابات أو إرادة الناخبين.

وفي هذا السياق، ناشدت الهيئة جميع المرشحين الالتزام التام بقراراتها المنظمة للعملية الانتخابية، وعلى رأسها قواعد الصمت الانتخابي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع واحترام القانون.

تلقي شكاوى واستفسارات ومقترحات الناخبين

كما أعلنت الهيئة استمرار عمل الخط الساخن (19826) لتلقي شكاوى واستفسارات ومقترحات المواطنين على مدار العملية الانتخابية، مؤكدة حرصها على التعامل الفوري مع أي بلاغات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الدوائر الملغاة حيث يتنافس في هذه الجولة 70 مرشحا على على 35 مقعدًا، في 7 محافظات ضمن محافظات المرحلة الأولى هي: «الجيزة، الفيوم، قنا، سوهاج، البحيرة، الإسكندرية، وأسيوط» وذلك على النحو التالي:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج -

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود

