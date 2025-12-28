الأحد 28 ديسمبر 2025
كاد قلبه أن يتوقف، الرعب يسيطر على دبلوماسي روسي لحظة اعتقاله بتهمة التجسس لصالح أمريكا (فيديو)

لحظة اعتقال دبلوماسي روسي، تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو مرعب، يكشف لحظة اعتقال مسئول دبلوماسي سابق بوزارة الخارجية الروسية، داخل سيارته بتهمة العمالة والتخابر لصالح دولة غربية، وقد أزيلت السرية عن مقطع الفيديو بعد الحكم على الدبلوماسي الروسي، يوم الجمعة الماضية، بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا.

رعب دبلوماسي روسي لحظة القبض عليه بتهمة التجسس

يظهر الفيديو حالة الرعب التي بدا عليها دبلوماسي روسي سابق يدعى أرسيني كونوفالوف، عندما دخل عدد من أفراد الأمن في روسيا إلى سيارة الدبلوماسي، وقاموا بالاستيلاء على هاتفه، ظهر وجه الدبلوماسي وهو في حالة شديدة من الرعب، بدأت حدقة عينه تتسع، وكاد قلبه أن يتوقف، لم ينطق بكلمة حينما أمسك أحد رجال الأمن الروس بمعطفه وكأنه يريد أن يلكمه إذا تحرك، وفي النهاية استسلم الدبلوماسي الذي أعطى لهم يده لتكبيله بالأساور الحديدية، حيث أنزلوه من السيارة وقاموا بوضعه في السجن خلف الأسوار الحديدية لمحاكمته.

برغم أن محادثة رجال الأمن الروس مع الدبلوماسي الروسي السابق أرسيني كونوفالوف بدت هادئة في الحديث، لكنها كانت صاخبة في الانفعالات، وعندما دخل رجال الأمن الروسي لسيارة الدبلوماسي، بدا عليه الرعب، وقالوا له: "مرحبًا سيد سربيتش، إننا نقوم بإختبار سلطة الأمان.. ونقوم بإيقافها بسبب التغيير الدولي"


وباغته رجال الأمن الروسي قائلين: "هل تعرف ماذا حدث؟ أعطني هاتفك أرجوك، هل لديك هاتف واحد.."، فرد الدبلوماسي "نعم"، فردوا عليه "هيا بنا سنذهب بسرعة.. هل تعرف ماذا حدث؟ هل تستطيع أن تعرف.."، خلال لحظات تم تقييد الدبلوماسي بالأساور الحديدية ونزل من سيارته إلى حيث وُضع خلف الأسوار الحديدية داخل زنزانة لمحاكمته.  

الحكم على الدبلوماسي الروسي بالسجن المشدد 12 عامًا

جدير بالذكر أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قال، الجمعة الماضية: إن محكمة في موسكو أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا على الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الروسية، ‌أرسيني كونوفالوف، بتهمة تسريب معلومات سرية للاستخبارات الأمريكية أثناء عمله في الولايات المتحدة، وتم وضعه في سجن شديد الحراسة. 

ووجهت محكمة مدينة موسكو أرسيني كونوفالوف، المسئول السابق في وزارة الخارجية الروسية، تهمة الخيانة العظمى، على خلفية تسريب معلومات سرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء الحكم بعد تحقيقات أجرتها هيئة الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، التي أعلنت أن المتهم عمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية مقابل مبالغ مالية.

وبحسب بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "فإن كونوفالوف استغل منصبه ووظيفته خلال مهمة طويلة الأمد في الولايات المتحدة، حيث قام بنقل معلومات وصفتها السلطات الروسية بأنها "حساسة"، وتتعلق بعمله الدبلوماسي، الأمر الذي أُعتُبر تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الروسي، وتم اعتقاله في مارس 2024 بعد مراقبة أمنية مطولة، قبل أن تُحال قضيته إلى القضاء.

الصراع الاستخباراتي بين روسيا والغرب

وتأتي قضية الدبلوماسي الروسي في سياق تصاعد الصراع الاستخباراتي بين روسيا والغرب، خاصة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في قضايا التجسس والاعتقالات المتبادلة بين روسيا والغرب، واستخدام هذه الملفات كورقة ضغط سياسية وإعلامية بين الأطراف الدولية.

ويشير المحللون السياسيون إلى أن الحكم على الدبلوماسي الروسي يعكس رسالة واضحة للردع من موسكو، لكل من يفكر في التعاون مع جهات أجنبية، كما يؤكد أن الأجهزة الأمنية الروسية أصبحت أكثر تشددًا في التعامل مع أي اختراق محتمل داخل المؤسسات الروسية، وخاصة المرتبطة بالسياسة الخارجية والدبلوماسية.

