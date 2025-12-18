دبلوماسي سابق: بريطانيا مستمرة في تقديم الدعم الاستخباراتي والسلاح لإسرائيل

18 حجم الخط

بريطانيا، أكد نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، أن الموقف البريطاني من الحرب في قطاع غزة لا يزال يتسم بازدواجية واضحة، مشيرًا إلى استمرار لندن في تقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي والسلاح لـ إسرائيل، رغم شعاراتها المعلنة بشأن دعم حقوق الفلسطينيين.

تغير طفيف في خطاب الحكومة البريطانية نتيجة الضغط الشعبي

وأوضح العابد، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية هند الضاوي على قناة «القاهرة والناس»، أن أي تعديل طفيف طرأ على خطاب الحكومة البريطانية لم يكن نابعًا من إرادة سياسية حقيقية، بل جاء استجابة للضغط الشعبي الكبير والمظاهرات المليونية التي شهدتها المدن البريطانية للتنديد بجرائم الاحتلال والمشاهد الإنسانية القاسية في غزة.

انتقاد التأخر البريطاني في الاعتراف بالحق الفلسطيني

وانتقد الدبلوماسي السابق التأخر البريطاني في إدانة ممارسات الاحتلال أو الاعتراف بـالدولة الفلسطينية، معتبرًا أن بريطانيا تتحمل مسؤولية تاريخية عن وجود الكيان الإسرائيلي، وكان من الواجب عليها أن تكون من أوائل الدول التي تجسد الحق الفلسطيني على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء ببيانات خجولة لا تأثير لها.

استبعاد فرض بريطانيا عقوبات أو إجراءات ملموسة على إسرائيل

وأشار العابد إلى أن الموقف البريطاني لن يتطور إلى فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية على إسرائيل، متوقعًا استمرار لندن في سياسة «المطالبات الإنسانية» التي تبقى حبيسة الأوراق، كما حدث في اتفاقية قمة شرم الشيخ التي نصت على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، بينما يستمر الاحتلال في عرقلة التنفيذ بإغلاق المعابر وتدمير معبر رفح.

الدعم البريطاني لـ إسرائيل مستمر رغم شعارات حقوق الإنسان



واختتم نعمان توفيق العابد تصريحاته بالتأكيد على أن الدعم البريطاني لإسرائيل، سواء الاستخباراتي أو العسكري، مستمر عمليًا، فيما تظل الخطابات الإنسانية والشعارات عن حقوق الفلسطينيين بلا تأثير حقيقي على الأرض.

