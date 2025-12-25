خبير روسي: ترامب أدرك استحالة هزيمة موسكو وأوروبا والأكثر تضررا من تحول سياساته

18 حجم الخط

أكد عضو مجلس الأمن الروسي أندريه سوشينتسوف أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا هما الأكثر تضررا من حيث الخسائر الاقتصادية والسمعة نتيجة التحوّل المفاجئ في سياسة واشنطن تجاه روسيا والصراع في أوكرانيا.

وقال سوشينتسوف في تصريحات لوكالة "تاس": إن "الولايات المتحدة كانت أول من توصل إلى قناعة باستحالة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ولذلك قررت واشنطن الانسحاب من تحالف الدول الداعمة لأوكرانيا، محققة مكاسب في الوقت نفسه".

وأضاف أن "واشنطن فرضت اتفاقا تجاريا على بروكسل يخدم المصالح الأمريكية من خلال تسريع انتقال الأموال والصناعات من أوروبا إلى الولايات المتحدة".

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تحملتا عبء دعم الجيش الأوكراني ماليا

وأشار عضو مجلس الأمن الروسي إلى أن "أكبر الخاسرين، إلى جانب أوكرانيا، هم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اللذان أُجبرا على تحمل العبء الرئيسي من الإنفاق لدعم الجيش الأوكراني، من دون أن تتم دعوتهما حتى للمشاركة في المحادثات عند اتخاذ القرارات المهمة".

الانسحاب الأمريكي من تحالف معاداة روسيا وضع الأوروبيين أمام خيار صعب

وبحسب الخبير، فإن الانسحاب الفعلي للولايات المتحدة من التحالف المعادي لروسيا وضع الأوروبيين أمام خيار صعب، إذ إن التدخل العسكري المباشر كان مستبعدا، في حين تراجع حماسهم لتمويل أوكرانيا.

ويرى أن ذلك كشف عن انقسامات داخلية عميقة في الاتحاد الأوروبي، حيث انقسمت الدول بين متشددين ومعتدلين، مضيفا: "اضطر الغرب إلى تغيير استراتيجيته جذريا، والتخلي عن هدف تحقيق نصر عسكري في أوكرانيا، والبحث عن سبل لتسوية النزاع".

احتمالات هزيمة أوكرانيا دفعت واشنطن للبحث عن حل سياسي

يعتقد سوشينتسوف أن احتمالات الهزيمة الوشيكة لأوكرانيا دفعت واشنطن إلى تكثيف جهودها لإيجاد حل سياسي.

ويقول: رأى كثيرون في فضيحة الفساد التي اندلعت في كييف في نوفمبر 2025 أداة للضغط على القيادة الأوكرانية لإجبارها على صنع السلام. وقد أوضحت واشنطن أنه في حال رفضت كييف التفاوض، فقد تنهي الولايات المتحدة دعمها الحاسم للجيش الأوكراني".

قضية فساد تطيح بمدير مكتب زيلينسكي

وترجع قضية الفساد تلك إلى 10 نوفمبر الماضي، حيث أعلنت الهيئات الأوكرانية لمكافحة الفساد عن إطلاق عملية واسعة النطاق تحت مسمى "ميداس" لكشف شبكة فساد ضخمة في قطاع الطاقة.

واتضح أن رأس هذه الشبكة هو رجل الأعمال تيمور مينديتش، صديق فلاديمير زيلينسكي المقرب؛ وجرت مداهمات في مقر سكنه، وكذلك في مقر وزارة العدل التي كان يترأسها جيرمان جالوشتشينكو، الذي أقيل منذ ذلك الحين، إضافة إلى شركة "إنيرجواتوم" الحكومية، وفق موقع "روسيا اليوم".

وبحسب التحقيقات، قام المتورطون في هذه المخططات الإجرامية بغسل ما لا يقل عن 100 مليون دولار أمريكي، ما أثار أزمة عميقة في الحكومة الأوكرانية، انتهت بتقديم مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك لاستقالته.

انتصار كبير لروسيا

واختتم سوشينتسوف تصريحاته لوكالة "تاس" قائلا: إن "بدء مناقشة مقترحات روسيا للتسوية انتصار كبير لموسكو، حيث يركز محور الحوار الآن على القضايا الجوهرية المتعلقة بالسياسة الداخلية الأوكرانية والأمن الأوروبي، وليس مجرد تجميد الأعمال القتالية، كما كان الغرب يقترح سابقا.

