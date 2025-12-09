دبلوماسي إثيوبي يستفز المصريين، وباحث بالشأن الأفريقي يلقنه درسا ويكشف عيوب سد النهضة

18 حجم الخط

مزاعم زائفة عن السد العالي، لقن الباحث في الشأن الأفريقي وحوض النيل هاني إبراهيم، دبلوماسي ومسئول إثيوبي درسًا بعد تصريحاته المستفزة للمصريين بشأن السد العالي، حيث ادعى أن السد العالي غير شرعي ويخالف قوانين العلم، في محاولة لصرف النظر عن مخالفات السد الإثيوبي.

دبلوماسي إثيوبي يستفز المصريين بمراعم زائفة عن السد العالي

وزعم السفير زيريهون أبيبي يغزاو، مدير عام الشئون الأفريقية في وزارة الخارجية الإثيوبية، في تصريحه المزيف والمستفز للمصريين عن السد العالي أن "السد المصري هو أحد أخطاء مصر التاريخية"، قائلا: إن السد العالي "سد غير شرعي دمّر حضارة أفريقية بأكملها، ويفقد أكثر من 14 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بسبب التبخر". ووصفه بأنه "سد خاطئ في موقع خاطئ، ويخالف قوانين العلم بشكل صارخ".

في المقابل، استفزت المزاعم الزائفة للدبلوماسي الإثيوبي مشاعر الغضب لدى المصريين، الأمر الذي دفع الباحث هاني إبراهيم إلى تلقين الدبلوماسي الإثيوبي درسًا، ليكشف المخالفات التي وردت في الادعاءات المستفزة من أحد المنتمين لوزارة الخارجية الإثيوبية بشأن السد العالي ومصر.

وقال الباحث في الشأن الأفريقي هاني إبراهيم، عن مزاعم الدبلوماسي الإثيوبي: "عندما يصدر مثل هذا الكلام من مسئول إثيوبي يتولى إدارة الشئون الأفريقية في الخارجية الإثيوبية، فنحن لسنا أمام دعاية سياسية فقط، بل أمام مخالفة صريحة للعلم والتاريخ والقانون الدولي".

باحث في الشأن الأفريقي يلقن دبلوماسى إثيوبي درسًا

ولقن الباحث هاني إبراهيم الدبلوماسي الإثيوبي درسًا في تاريخ السد العالي، حيث قال: إن "موقع السد العالي تم دراسته بدقة لمدة سبع سنوات من عام 1952 إلى 1959، وشملت الدراسات جميع المعايير الفنية والهيدرولوجية اللازمة وبمشاركة خبراء دوليين في مجال السدود من الولايات المتحدة والسويد وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى الخبراء المصريين".

السد العالي يحمي نهر النيل، فيتو

وفند الباحث هاني إبراهيم مزاعم الدبلوماسي الإثيوبي، فقال: "السد العالي لم يُدمر حضارة كما يُزعم، بل شهد أكبر عملية إنقاذ آثار في التاريخ، وأشاد بها العالم، وتمت بالتعاون مع اليونسكو وبمشاركة أربعين بعثة أثرية من دول مختلفة".

وأوضح الباحث هاني إبراهيم أن "السد أقيم لحماية مصر من الفيضانات، التي كانت تغرق مساحات واسعة سنويًا، ولمنع ضياع كميات هائلة من المياه كانت تفيض مباشرة إلى البحر المتوسط وقد تم الحفاظ على نحو32 مليار متر مكعب كانت تفقد قبل بنائه مقابل فاقد بخر يقدر بنحو 10 مليار متر مكعب"

وتابع: "أي أن السد العالي، الذي يمتد خزانه لأكثر من 5000 كيلو متر مربع ساهم في مكسب مائي يقدر بنحو 22 مليار متر مكعب، حصلت مصر على 7.5 مليار فيما حصل السودان على 14.5 مليار".

سد النهضة الإثيوبي مخالف للقوانين الدولية

وكشف الباحث هاني إبراهيم عيوب سد النهضة الإثيوبي، فقال: "بالمقابل، يسبب السد الإثيوبي الذي يمتد على 1800 كيلو متر مربع يبلغ فاقد التبخر منه يقارب 2 مليار متر مكعب سنويًا، دون احتساب فواقد أخرى كبيرة مثل التسرب وتشبع التربة أثناء الملء والتشغيل، وهي فواقد تُقتطع بالكامل من الإيراد الطبيعي للنهر، ما يؤدي إلى تقليص تدفق المياه إلى دولتي المصب وتعريضهما لمخاطر نقص المياه بخلاف أضرار التشغيل الأحادي الذي تنتهجه إثيوبيا".

عيوب سد النهضة، فيتو

وأكد الباحث هاني إبراهيم أن "السد العالي صُمم لتنظيم تدفق النهر وتعظيم منافع النهر، مع مراعاة القانون الدولي والتعاون مع دول الحوض، ويضم اتفاقه بند يراعي الجوانب الانسانية، ويسمح لدول الحوض بالانضمام إلى الاتفاقية، بما يحقق التعاون بين دول الحوض"

وتابع هاني إبراهيم: "في مقابل السد الإثيوبي الذي أُقيم بالمخالفة لقواعد القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية ودون اتفاق قانوني ملزم، وتم تضخيم سعته بدون دراسات حقيقية، كما أنه يؤثر سلبًا على الإيراد المائي لدولتي المصب".

