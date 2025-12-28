تأييد الحكم على "تاييل" العضو السابق في فرقة NCT بالسجن 3 سنوات ونصف

18 حجم الخط

أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكم نهائي وبات بتأييد العقوبة الصادرة بحق "تاييل"، العضو السابق في فرقة الكيبوب "NCT"، واثنين آخرين، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، وذلك على خلفية إدانتهم في قضية اعتداء جنسي جسيم.

الحكم على Taeil بالسجن 3 سنوات

يعود أصل القضية إلى شهر يوليو الماضي، حين قضت المحكمة الابتدائية بسجن Taeil وشريكيه لمدة 3 سنوات و6 أشهر لكل منهم، بتهمة انتهاك "قانون الحالات الخاصة المتعلقة بمعاقبة الجرائم الجنسية".

وجاء هذا الحكم بعد إقرار المتهمين الثلاثة بالاعتداء الجنسي على امرأة فاقدة للوعي بسبب السكر في شهر يونيو من العام الماضي.

وعلى الرغم من محاولات المتهمين الطعن في الحكم، رفضت محكمة سول العليا الاستئناف في أكتوبر الماضي، مؤكدة صحة القرار الابتدائي، ومع انتقال القضية إلى المحكمة العليا كدرجة تقاض أخيرة، قررت المحكمة في 27 ديسمبر الجاري رفض الاستئناف الثاني جملة وتفصيلا، لعدم وجود مبررات قانونية لتغيير الحكم.

عقوبات إضافية وقيود مهنية

إلى جانب عقوبة السجن، ثبتت المحكمة العليا التدابير الاحترازية التالية بحق المدانين الثلاثة:

إلزامهم بإتمام 40 ساعة في برنامج علاج مرتكبي الجرائم الجنسية.

فرض قيود على التوظيف لمدة 5 سنوات تمنعهم من العمل في المؤسسات المتعلقة بالأطفال والمراهقين وذوي الإعاقة.

يذكر أن مسيرة تاييل الفنية، التي بدأت مع فرقة "NCT" عام 2016، قد انتهت بشكل مفاجئ في أغسطس 2024، حين أعلنت وكالة "SM Entertainment" استبعاده من المجموعة فور علمها بالاتهامات الموجهة إليه، مؤكدة حينها خطورة الموقف وعدم قدرته على الاستمرار في الأنشطة الفنية.

