الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل منزل في كرداسة

حريق منزل
حريق منزل
18 حجم الخط

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل منزل بمنطقة كرداسة دون وقوع أي إصابات.

حريق منزل بكرداسة 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


الحماية المدنية

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدورى على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائيه ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائى فى المبانى وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التى تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالى تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق منزل بكرداسة منزل بكرداسة كرداسة منطقة كرداسة الحماية المدنية بالجيزة الحماية المدنية مركز شرطة كرداسة

مواد متعلقة

مشاجرة بكرداسة بسبب تردد الزبائن على محل تجاري

استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة

القبض على سائق مينى باص تسبب في مصرع سباك بكرداسة

تجديد حبس المتهم بقتل نجل زوجته الرضيع وإلقاء جثته بمنطقة زراعية بكرداسة

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

اتفاقيات تعاون ومشاريع جديدة، نتائج هامة لزيارة وزير النقل لـ جيبوتي

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

مع قرب نهاية ماراثون الانتخابات، استعدادات مكثفة بـ"النواب" لاستقبال الأعضاء الجدد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

موعد مباراة منتخب مصر ضد أنجولا في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بمال قادم قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads