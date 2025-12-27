السبت 27 ديسمبر 2025
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السودانيون
السودانيون
واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المشاركة في مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، حيث قامت صباح اليوم السبت بتسيير الرحلة رقم 42 للقطارات المخصصة لنقل  السودانيين العائدين إلى وطنهم الشقيق والتي تحمل علي متنها المئات من الأسر السودانية، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من الرحلات المنفذة حتى الآن إلى 40800 راكب، تم نقلهم عبر قطارات الهيئة.

 


هذا ومن المقرر أن يصل  القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في تمام الساعة 11:40 من مساء اليوم، على أن يعود من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 من صباح الغد لخدمة جمهور الركاب وفقا لجداول التشغيل المخططة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتوفير كافة أوجه الدعم والاهتمام بتلك الرحلات، بما يعكس عمق الروابط الرسمية والاخوية الممتدة بين شعبي وادي النيل.

حادث تصادم قطار منوف بميكروباص بمحطة سرس الليان

وأعلنت هيئة السكك الحديدية انتظام حركة القطارات بشكل كامل على خط بنها - منوف وذلك بعد إزالة آثار حادث تصادم قطار منوف بميكروباص في محطة سرس الليان.  

وكان قطار خط بنها - منوف شهد تصادم بينه وبين ميكروباص الأمر الذي أدى إلى توقف الحركة على الخط.

وقامت الهيئة القومية للسكك الحديدية بإرسال دعم فني وفرق طوارئ لمنطقة الحادث.

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية تلقت إشارة بوقوع حادث تصادم بين قطار منوف وميكروباص أثناء محاولة الميكروباص اقتحام شريط القطار أثناء قدوم القطار.

