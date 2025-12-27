السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديدية تعتذر للركاب بسبب تأخيرات القطارات

قطار
قطار
18 حجم الخط
ads

 قدمت الهيئة القومية للسكك الحديدية اعتذارها للركاب عن تأخيرات القطارات، اليوم السبت، والناتجة عن أعمال الصيانة الدورية للقضبان، وبسبب بعض التحديات نتيجة الشبورة المائية في الصباح. 

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم، على الوجهين البحري والقبلي، حيث تابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز الـ"إي تي سي"، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم 

وجاءت التأخيرات كالتالي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية: 

القاهرة /طنطا متوسط تأخيرات القطارات 55 دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي: متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

 القاهرة / أسيوط 60 دقيقة.

 أسيوط / أسوان 60 دقيقة.

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد: متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة.

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط:

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

خط قلين /كفر الشيخ 75 دقيقة. 

تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر

وتأتي هذه التأخيرات في سياق تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر. 

وأعلنت هيئة السكك الحديدية انتظام حركة القطارات بشكل كامل على خط بنها - منوف وذلك بعد إزالة آثار حادث تصادم قطار منوف بميكروباص بمحطة سرس الليان.  

حادث تصادم قطار منوف بميكروباص بمحطه سرس الليان

وكان قطار خط بنها منوف شهد تصادم بينه وبين ميكروباص الأمر الذي أدى إلى توقف الحركة على الخط.

وقامت الهيئة القومية للسكك الحديدية بإرسال دعم فني وفرق طوارئ لمنطقة الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية للسكك الهيئة القومية للسكك الحديدية الهيئة القومية

الأكثر قراءة

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

طلائع الجيش يواجه كهرباء الإسماعيلية في ثمن نهائي كأس مصر

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب تونس ضد نيجيريا والقنوات الناقلة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حبس ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل الزوج بالجيزة

بعد التأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا، حسام حسن يفكر في إراحة هذا الخماسي أمام أنجولا

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى تولي الشيخ مصطفى عبد الرازق مشيخة الأزهر، عالم الدين الذي أعاد للفلسفة الإسلامية روحها 

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads