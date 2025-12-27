السبت 27 ديسمبر 2025
أخبار مصر

تداول 56 ألف طن و1154 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفينة مؤكدا أنه تم تداول (56000) طن بضائع و(1154) شاحنة و(102) سيارة. 

وصول 32 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

وشملت حركة الواردات (40000) طن بضائع و(574) شاحنة و(78) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (16000) طن بضائع و(580) شاحنة و(24) سيارة.

حركة البضائع بميناء سفاجا 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة TBC Badrinath وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند وثلاث سفن أخري وهي PELAGOS Express، Poseidon Express والحرية 2، بينما تغادر السفينة  Alcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي Pan lily، Alcudia Express، أمل وغادرت أربع سفن هي  Pan lily، PELAGOS Express، أمل والحرية2. 

وشهد ميناء نويبع تداول (3000) طن بضائع و(238) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2690 راكبا بموانيها. 
 

