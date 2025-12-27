الأحد 28 ديسمبر 2025
الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج لـ 3.5 أمتار على هذه السواحل غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب  الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط على شواطىء"العلمين، الاسكندرية، مطروح البحيرة،كفرالشيخ،دمياط،بورسعيد،العريش،رفح" حيث يصل ارتفاع الأمواج  من 2.5 إلى 3.5 متر، وتصل سرعة الرياح من 40: 60 كم / ساعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم رأس السنة

4 تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس اليوم، برودة شديدة ليلا، شبورة كثيفة تحجب الرؤية، وأمطار ورياح بهذه المناطق


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد  حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى  اخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

