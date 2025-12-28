اليوم، انطلاق حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر 2025" في دبي، اعرف الموعد والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

جلوب سوكر 2025، تنطلق، مساء اليوم الأحد، في دبي نسخة جديدة من حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر 2025"، والتي تحظى بجماهيرية كبيرة ويترقب الجميع من حول العالم هوية الفائزين في مختلف الفئات.

وانطلقت الجائزة للمرة الأولى منذ 15 عامًا، وكانت موجهة فقط لـ3 فئات وهي وكيل أعمال العام وأفضل مدير رياضي وأفضل مسيرة مهنية، ثم أخذت عامًا تلو الآخر في التوسع حتى وصلت إلى 13 جائزة في عام 2017، وحتى 21 في آخر نسخها 2024.



وتحظى جوائز "جلوب سوكر" بأهمية متزايدة عامًا بعد عام، نظرًا لاعتمادها على مزيج من تصويت الجماهير وآراء الخبراء والمتخصصين، إلى جانب الشركاء الرسميين؛ ما يمنحها طابعًا مختلفًا عن باقي الجوائز الفردية التقليدية.

ومن المنتظر أن تشهد نسخة هذا العام منافسة قوية في عدد من الفئات الرئيسة، أبرزها جائزة أفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعب شاب، وأفضل نادٍ، وأفضل مدرب، إضافة إلى جوائز خاصة تمنح لمسيرة الإنجاز والتميز الكروي.



ويتنافس الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، وسالم الدوسري، جناح الهلال، والجزائري رياض محرز، نجم الأهلي، والفرنسي كريم بنزيما، هداف الاتحاد، على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.

🌍 Where will you be tuning in from to watch the BEYOND Developments #GLOBESOCCER Awards? 🏆



🗓️ Sunday, 28 December

🕖 19:00 GST | 15:00 GMT



📺 Watch live on Globe Soccer platforms:

YouTube 👉 https://t.co/DPaApyE1F5

Website 👉 https://t.co/of187XxMBQ#BEYONDDevelopments… pic.twitter.com/yMQGRztdOc — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2025

منافسات الأندية للفوز بجوائز “جلوب سوكر 2025”

ويوجد في قائمة المرشحين، لنيل جائزة أفضل نادٍ للرجال، باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة وتشيلسي وفلامنجو وليفربول.



المرشحون للفوز بجائزة أفضل مدرب

بينما يتنافس لويس إنريكي، المدرب الفني لباريس سان جيرمان، على جائزة أفضل مدرب مع تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، وميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، وهانزي فليك، مدرب برشلونة، وإنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي.

المرشحون للفوز بجائزة أفضل لاعب

ووصل عثمان ديمبيلي وفيتينيا، ثنائي باريس سان جيرمان، إلى قائمة المرشحين النهائيين للفوز بجائزة أفضل لاعب، إلى جانب كل من كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، ورافينيا ولامين يامال، ثنائي برشلونة.

ولا تقتصر جوائز جلوب سوكر على اللاعبين والمدربين فقط، إذ تشمل أيضًا تكريمات خاصة لوكلاء اللاعبين، والمديرين الرياضيين، وصناع التأثير في صناعة كرة القدم، في إطار رؤية تهدف إلى إبراز الدور المتكامل لكافة عناصر المنظومة الكروية.



موعد حفل جوائز جلوب سوكر والقنوات الناقلة

وتنطلق مراسم الحفل المرتقب الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

وسيكون حفل جوائز "جلوب سوكر" منقولًا بصورة مجانية عبر قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة، وأيضًا البث المباشر للحفل سيكون متاحًا بصورة مجانية عبر حسابات القناة على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر الموقع الرسمي لجلوب سوكر.

