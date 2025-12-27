محافظ الدقهلية: صرف 140.5 مليون جنيه لتمويل مشروعات شباب الخريجين

18 حجم الخط

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 205 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر نوفمبر، وذلك بإجمالي 910 آلاف جنيه موزعة على 9 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

صرف الدفعة 205 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.

18 شابا وفتاة عدد المستفيدين من الدفعة الحالية

وأوضح "مرزوق" أن عدد المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ 18 شابا وشابة (5 من الذكور - 13 من الإناث)، وبذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين حتى تاريخه 140 مليونا، و553 ألف جنيه، استفاد منها 13750 شابا وفتاة منهم ( 6524 ذكور - 7226 إناث).

توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز

جاءت موافقة "مرزوق" بناء على التقرير الذى عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وخلق فرص عمل جديدة.

إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات، وأكد على ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.