السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: صرف 140.5 مليون جنيه لتمويل مشروعات شباب الخريجين

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

 وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 205 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر نوفمبر، وذلك بإجمالي 910 آلاف جنيه موزعة على 9 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

صرف الدفعة 205 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.

18 شابا وفتاة عدد المستفيدين من الدفعة الحالية

 وأوضح "مرزوق" أن عدد المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ 18 شابا وشابة (5 من الذكور - 13 من الإناث)، وبذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين حتى تاريخه 140 مليونا، و553 ألف جنيه، استفاد منها 13750 شابا وفتاة منهم ( 6524 ذكور - 7226 إناث).

توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز

جاءت موافقة "مرزوق" بناء على  التقرير الذى عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وخلق فرص عمل جديدة.

إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات، وأكد على ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المشروعات الصغيرة والمتوسط توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشروعات الصغيرة والمتوسطة

مواد متعلقة

توجيه عاجل من البترول لسكان شبرا بسبب انتشار رائحة الغاز

البطالة كابوس يطارد الملايين، سؤال برلماني حول أسباب العزوف عن المشروعات الصغيرة

محافظ الوادي الجديد يبحث جاهزية المراكز لإستقبال شهر رمضان المبارك

دون إصابات، سقوط شجرة أمام مدرسة إعدادية وتحويل الطريق ببني سويف

الأكثر قراءة

6915 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب تناطح السحاب خلال منتصف تعاملات اليوم

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

القبض على دجال الدقهلية المتهم في واقعة "فيديو إخراج الجن من فتاة"

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

درجة الحرارة الصغرى 6 بشمال الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

داوود عبد السيد، رحيل "فيلسوف الصورة" الذي فتش في "أرض الخوف" عن الحقيقة

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

حكاية جامع الحدادين في حلب، أسماؤه وتاريخ بنائه ومكانته

ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين، تعرف على رأي الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads