وديا، غزل المحلة يفوز على سمنود برباعية استعدادا لمباراة طلائع الجيش

حقق فريق غزل المحلة الفوز علي نظيره سمنود بنتيجة 4ـ0 في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن استعدادات زعيم الفلاحين لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يواجه غزل المحلة نظيره فريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

وكان غزل المحلة فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقدم رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة بالهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في الدقيقة 8.

فيما سجل عمر سيد معوض لاعب الأهلي هدف التعادل في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل المحلة الهدف الثاني سعيدي كيبونديلا في الدقيقة 62.

ترتيب مجموعة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

فاركو - 9 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 4 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - نقطة سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

