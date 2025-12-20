السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

صفقة غاز !

18 حجم الخط

 حسنا أن خرج ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات بتصريح يؤكد فيه الطابع الاقتصادي البحت لصفقة الغاز الكبيرة المصرية الإسرائيلية، خاصة وأن الرئيس الأمريكي ترامب أضاف لهذه الصفقة أبعادا سياسية بعد أن جمدها نتنياهو لأسابيع بعد اعتراض وزراء اليمين المتطرف في حكومته..

ولكن هدا التصريح المقتضب لا يكفي لإعلام الرأي العام المصري بما يريد معرفته عن تلك الصفقة الكبيرة لاستيراد الغاز من إسرائيل والتى تبلغ قيمتها 35 مليار دولار.
 

 الرأي العام المصري يريد أن يعرف لماذا استيراد الغاز من إسرائيل الآن وبهذا الحجم الكبير والقيمة الضخمة؟ ومدى استفادة الاقتصاد الإسرائيلي المنهك بحرب غزة منها؟ وهل كانت هناك بدائل أخرى لتدبير الغاز غير الغاز الإسرائيلي؟ 

وهل لعب ترامب دورا لفك تجميد إسرائيل لهذه الصفقة، خاصة وأن الغاز الإسرائيلي تنتجه شركة أمريكية سوف تستفيد من هذه الصفقة بدورها؟ وما تأثير هذه الصفقة على العلاقات المصرية الإسرائيلية، سواء الاقتصادية أو السياسية؟

 
إن الرأي العام المصري يفهم إذا قدمت له كل المعلومات الخاصة بأي أمر، هو ليس قاصرا حتى نحجب عنه المعلومات أو نقدم له بعض المعلومات فقط.. فلا يستقيم أن يتبارى الإعلام الإسرائيلي والأمريكي في نشر معلومات عن صفقة تخصنا ونحن طرف أساسي فيها..

بينما نحن نبخل على الرأي العام المصري بالمعلومات التى تتعلق بهذه الصفقة، والتى توضح لماذا احتجنا لها أساسا؟ وما هى الدوافع الاقتصادية التى تحدث عنها ضياء رشوان، خاصة وأننا كنّا نتحدث قبل سنوات عن تصدير الغاز وليس استيراده، وعن تحولنا إلى مركز إقليمي وعالمي للطاقة بيننا نحن نؤمن احتياجاتنا من الغاز بالاستيراد من الخارج. 


يا سادة إعلموا الرأي العام بكل شىء ليتفهّم ما تفعلوه وتتتهجونه من سياسات، وتنفذوه من برامج وخطط.  

لم نذهب للدوحة للفوز !

اصبروا!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استيراد الغاز من إسرائيل استيراد الغاز إسرائيل الرئيس الأمريكي ترامب العلاقات المصرية الاسرائيلية هيئة الاستعلامات صفقة الغاز ضياء رشوان فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

الحكومة وبلاغاتها!

800 دولار!

طالع العام الجديد

شفايف كارولين!

نتنياهو وزيارة القاهرة!

الأكثر قراءة

وزير خارجية روسيا: نقدر الدور المصري في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

ضبط 1.5 طن استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بحي شرق شبرا الخيمة

أجيب 99% ليه هو أنا مصري، حوار بين كويتي وشقيقه يثير الجدل، والمصريون يردون (فيديو)

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

قمر المداحين في قنا، رحلة شيخ صعيدي عشق الإنشاد حبا في رسول الله (فيديو وصور)

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا في 34 نسخة سابقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

تفسير حلم السيول في المنام وعلاقته بخير قادم ورجوع غائب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads