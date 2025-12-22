نصيحة مصرية للعراق!

18 حجم الخط

تداولت الأنباء نصيحة قدمها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة للأشقاء في العراق أثناء زيارته الأخيرة له، وهي تقضي بالمبادرة بإعداد برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي، والتفاوض عليه مع إدارة الصندوق بدلا من أن يقوم الصندوق بإعداد برنامج خاص به، ثم يسعى لفرضه على العراق..

وهذه نصيحة مهمة فعلا، وقد تفسر لنا تكرار المسئولين في مصر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يفرضه الصندوق علينا، بل هو برنامج مصري خالص، بغض النظر عن أنهم وهم يعدون برنامج الإصلاح الوطني، كانوا على علم بما يريده الصندوق بالطبع، ولذلك أدرجوه في برنامجهم الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي..

اللهم إلا إذا كان رئيس الحكومة يقصد المدى الزمني الذي يحتاجه تنفيذ هذا البرنامج، خاصة ما يتعلق بالتخلص من دعم الطاقة والمنتجات البترولية من بنزين وغاز وبوتاجاز وسولار.



لكن قد تكون النصيحة الأهم التي يحتاجها الأشقاء في العراق، هي أن يتفادوا أصلا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.. أي إصلاح أوضاع اقتصادهم دون الحاجة لاتفاق مع الصندوق ودون الحاجة لقروضه.

وهذه ليست بدعة سبق أن فعلتها دول أخرى، لم تلجأ إلى الصندوق فأنقذت نفسها من تنفيذ مطالبه سواء كانت هذه المطالَب تتبناها الحكومات أم لا.

نعم الاستقلال التام لاقتصاديات الدول ليس موجودا في ظل الحرب التجارية التى يشهدها العالم منذ دخول ترامب إلى البيت الأبيض، وقرارته برعاية الرسوم الجمركية عنوة، وبشكل صادم ومفاجئ، ولكن الحد الأدنى من الاستقلال الاقتصادي مهم، في ظل اندلاع هذه الحرب التجارية، وذلك ما دفع ترامب للتراجع عن بعض قراراته الجمركية.

