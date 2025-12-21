سلام غزة متعثر

18 حجم الخط

المؤشر الواضح الذي يشي به بيان ميامي الذي ألقاه ستيف ويتكوف نيابة عن وسطاء غزة، هو تعثر انتقال خطة ترامب إلى المرحلة الثانية منها، وذلك بسبب تعثر تشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده ترامب، وأيضًا صعوبات تشكيل القوة الدولية في القطاع، وكذلك تشكيل لجنة التكنوقراط التي ستدير القطاع وتشرف على تنظيم أموره الإدارية.

وعلى الرغم من أن بيان ستيف ويتكوف اهتم بالإشادة بما تحقق في المرحلة الأولى لخطة ترامب، فإنه لم يفلح في تغطية التعثر الذي تعاني منه خطة ترامب للانتقال إلى المرحلة الثانية منها، والتي تتضمن بدء انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع وتسليم سلاح حماس.

فحتى الآن لا تتحمس دول عربية وإسلامية وأوروبية للمشاركة في القوات الدولية، لأنه لم يتم تحديد مهمتها الأساسية وموازنات هذه المهمة حائرة، فضلًا عن اعتراض إسرائيل على مشاركة دول معينة في تشكيل هذه القوة؛ تحسبًا لصدام بينها وبين عناصر حماس المسلحة أو الميليشيات المتسلحة التي تدعمها إسرائيل لتساعد في نزع سلاح حماس.

وآخر المعلومات التي تم تسريبها في هذا الصدد مطالبة واشنطن إثيوبيا بالمشاركة في هذه القوات، وإذا حدث ذلك فإنه سيؤثر بالقطع على موقف واشنطن من مشكلة سد النهضة، وسيتسبب بالتساهل مع إثيوبيا في هذا الملف.

كما أن تشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده ترامب، ويشرف على حكم القطاع لمدة عامين يواجه هو الآخر بعض التعثر، نظرًا إلى صعوبة التعامل مع سيد البيت الأبيض وعدم ثباته على موقف واضح حتى بالنسبة إلى الخطة التي تحمل اسمه، فضلًا عن أن بعض الدول لا تتحمس للمشاركة فيه؛ حتى لا تتحمل أعباء إعادة إعمار غزة، ولعل ذلك سبب الحديث عن إعادة إعمار جزئي للقطاع في المدى المنظور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.