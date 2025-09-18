الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مدينة القصاصين بعد تعرضه لوعكة صحية

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مدينة القصاصين، فيتو

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء أمس الأربعاء، بزيارة  مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بمجمع الإسماعيلية الطبي بعد تعرضه لوعكة صحية، خضع على إثرها لقسطرة استكشافية وعلاجية للقلب والأوردة.  

زراعة الإسماعيلية تواصل جهودها لدعم صغار المربين وتنفيذ مبادرة "البتلو"

أوقاف الإسماعيلية تطلق حملة صحح مفاهيمك الأحد المقبل

أبرز الحضور خلال الزيارة 

وجاءت الزيارة بحضور الدكتور على رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية. 

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

متابعة الحالة الصحية لرئيس مدينة القصاصين 

وخلال زيارته، اطمئن محافظ الإسماعيلية، على الحالة الصحية لرئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة من الفريق الطبي المعالج، متمنيًا له دوام الصحة والعافية والخروج سالمًا بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.
 

وكان قد تعرض مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى بشكل عاجل لاستدعاء الحالة إلى التدخل الجراحي.

 

ومن ناحية أخرى اعتمد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، المخطط التفصيلي لمدينة القصاصين الجديدة.  

 

أبرز الحضور خلال إجراءات الاعتماد 

وجاء ذلك بحضور المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية.   

 

تفاصيل مخطط مدينة القصاصين الجديدة 

وتم إعداد المخطط التفصيلي لمدينة القصاصين الجديدة، عن طريق وزارة التنمية المحلية، مركز ومدينة القصاصين، وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 

 

التنمية العمرانية واستخدامات الأراضي 

ويتضمن المخطط تفاصيل التنمية العمرانية واستخدامات الأراضي بمدينة القصاصين الجديدة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية مركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية مجمع الاسماعيلية الطبي

مواد متعلقة

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

زراعة الإسماعيلية تواصل جهودها لدعم صغار المربين وتنفيذ مبادرة "البتلو"

أوقاف الإسماعيلية تطلق حملة صحح مفاهيمك الأحد المقبل

حبس تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة داخل فيلا بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

تصدرت التريند بعد أنباء زواجها بشاب، ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الطلاق (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونيخ يتقدم على تشيلسي 2-1 في الشوط الأول

في غياب رونالدو، النصر يفوز على استقلال دوشنبه بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة

انخفاض طن النترات العادي 1020 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة، تراجع سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم

باستثناء الرومي والشيدر، قفزات جديدة في أسعار الجبن الأبيض قرب افتتاح المدارس

كنت باخد لفة بالعربية من ورا بابا، اعترافات المتهم بدهس مسن بسيارة دبلوماسية في المهندسين

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يخطف فوزا قاتلا أمام أتلتيكو مدريد في اللحظات الأخيرة

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads