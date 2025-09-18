محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مدينة القصاصين بعد تعرضه لوعكة صحية

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء أمس الأربعاء، بزيارة مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بمجمع الإسماعيلية الطبي بعد تعرضه لوعكة صحية، خضع على إثرها لقسطرة استكشافية وعلاجية للقلب والأوردة.

أبرز الحضور خلال الزيارة

وجاءت الزيارة بحضور الدكتور على رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

جانب من الزيارة، فيتو

متابعة الحالة الصحية لرئيس مدينة القصاصين

وخلال زيارته، اطمئن محافظ الإسماعيلية، على الحالة الصحية لرئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة من الفريق الطبي المعالج، متمنيًا له دوام الصحة والعافية والخروج سالمًا بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وكان قد تعرض مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى بشكل عاجل لاستدعاء الحالة إلى التدخل الجراحي.

ومن ناحية أخرى اعتمد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، المخطط التفصيلي لمدينة القصاصين الجديدة.

أبرز الحضور خلال إجراءات الاعتماد

وجاء ذلك بحضور المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية.

تفاصيل مخطط مدينة القصاصين الجديدة

وتم إعداد المخطط التفصيلي لمدينة القصاصين الجديدة، عن طريق وزارة التنمية المحلية، مركز ومدينة القصاصين، وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

التنمية العمرانية واستخدامات الأراضي

ويتضمن المخطط تفاصيل التنمية العمرانية واستخدامات الأراضي بمدينة القصاصين الجديدة.

