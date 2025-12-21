علامة على شحمة الأذن، تدل على مرض خطير بالقلب أو المخ

18 حجم الخط

علامة بالأذن تدل على مرض خطير، حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من علامة تظهر في الأذن، وتشير للإصابة بمرض خطير في القلب والمخ، وأكد أن هذه العلامة تسمى بـ "علامة فرانك"، وهي عبارة عن تجعيد يظهر في شحمة الأذن.

علامة فرانك على شحمة الأذن تدل على تصلب شرايين القلب أو المخ



وأكد الدكتور جمال شعبان أن علامة فرانك، أو التجعيد الذي يظهر على الأذن بشكل معين، من المحتمل أن يشير إلى تصلب في الشرايين التاجية، أو شرايين المخ، وذلك ما كشفته نحو 60 دراسة طبية.



وقال الدكتور جمال شعبان عن العلامة التي تظهر على الأذن وتدل على وجود مرض خطير بالقلب والمخ: "أعرف حالة قلبك من ودانك، وجود تجعيدة في طرف الأذن (كما هو مبين بالصورة)، وتسمي Frank’s Sign، الدايرة الحمراء في الصورة تشير إلي هذه التجعيدة"

علامة فرانك تشير للخطر، فيتو



وأكد الدكتور جمال شعبان أن "هذه التجعيدة ربما تكون علامة علي تصلب الشرايين سواء الشرايين التاجية أو شرايين المخ، حسب أكثر من ٦٠ دراسة، والسبب في العلاقة غير معروف لكن ربما تكون خلفية وراثية"

مذيع كوري يؤكد ظهور علامة فرانك لديه وإصابته بتصلب في شرايين القلب



ذلك الأمر أكده المذيع الكوري " كيم سو يونج"، أمس السبت، عندما كشف عن تجاعيد بشحمة أذنه، وقام بنشر فيديو بعنوان "ماذا رأى كيم سو يونج خلال 20 دقيقة من توقف القلب؟، والتي اعتبرها من الظواهر الغامضة الحقيقية لهذا العالم، وشرحها المذيع الكوري سون كيم عبر "قناة يوتيوب".

المذيع الكوري يكشف علامة أذنه وإصابته بالقلب، فيتو

قال كيم سو يونج إن "تجعيد شحمة الأذن" مصطلح بحث مرتبط به كيم سو يونج، في إشارة إلى "طية شحمة الأذن" التي تُعتبر مؤشرًا مبكرًا للإصابة بتصلب الشرايين، أو احتشاء عضلة القلب.

وعلق كيم سو يونج قائلًا: "أعتقد أنها تُسمى علامة فرانك، وقد ظهرت لديّ منذ أن كنت في العشرينات من عمري. لكنهم يقولون إنه لا يوجد دليل على ذلك"، مضيفًا: "أشعر بنظرات الناس تحدق في أذنيّ عندما أمرّ"، مما أثار ضحك الحضور.

وأكد أنه بعد أن تغلب على خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، أصبح مصطلح "احتشاء عضلة القلب" مرتبطًا به. مازحًا: "هذا لقبي الآن"، وقال: "لقد دق كيم سو يونج ناقوس الخطر لكثير من الناس".

درجات علامة فرانك والإصابة بالمرض



وعلامة فرانك هي ثنية مائلة في شحمة الأذن، تمتد عبر شحمة الأذن إلى الحافة الخلفية للأذن وسُميت بعلامة فرانك نسبة إلى ساندرز تي فرانك. حيث طرح فرضية تقول إن علامة فرانك تشير إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، أو مرض السكر.

وصفت بعض الدراسات علامة فرانك كعلامة على أمراض القلب والأوعية الدموية، لكنها لم تربطها بشدة الحالة، وفي المقابل، نفت دراسات أخرى أي ارتباط بين علامة فرانك ومرض الشريان التاجي لدى مرضى السكر.

درجات علامة فرانك بالأذن، فيتو



كما سُجلت حالات كانت فيها علامة فرانك مؤشرًا على احتشاء الدماغ، وطرحت أيضًا فرضية وجود صلة بين علامة فرانك والشيخوخة المبكرة وفقدان ألياف الجلد والأوعية الدموية.



وركزت بعض الدراسات على العلاقة بين ثنية شحمة الأذن الثنائية ومرض الشريان التاجي.

وكشفت بعض الدراسات عن شكل التجاعيد في الأذن ودرجة المرض، ففي الدرجة 3 من المرض يكون التجعد عميق عبر شحمة الأذن بأكملها، وفي الدرجة 2ب من المرض يكون التجعد في أكثر من نصف شحمة الأذن. أما الدرجة 2أ يكون التجعد سطحي عبر شحمة الأذن. والدرجة 1 يكون التجعد بقدر ضئيل على شحمة الأذن.



