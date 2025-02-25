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خارج الحدود

ماتوا بالبرد القارس، تفاصيل وفاة 3 أطفال في غزة

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

 توفى ثلاثة أطفال في قطاع غزة، بسبب البرد الشديد، فيما وصفت حالة آخرين بالخطيرة، بحسب ما أكّد مدير مستشفى "أصدقاء المريض" بغزة، في وقت متأخر من مساء الإثنين.

 

ضرورة إدخال الأدوية والمعدات إلى مستشفيات غزة

 وأعلن المدير الطبي لمستشفى "أصدقاء المريض" في غزة الطبيب سعيد صلاح عن وفاة ثلاثة أطفال بسبب البرد الشديد وهناك حالات أخرى خطيرة.

كما ناشد بضرورة إدخال الأدوية والمعدات والمساعدات الخاصة بالمستشفيات.

وطالب من الجهات المختصة بتوفير "كرفانات ومخيمات ووقود لتأمين الدفء للناس وحماية الأطفال، خاصة مع قدوم منخفض جوي جديد".

 

اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

 ويرفض الاحتلال تطبيق "البروتوكول الإنساني" الموقع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وإدخال البيوت المتنقلة والخيام والمعدات الثقيلة لرفع ركام المساكن المدمرة وانتشال الشهداء.

 

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

يُذكر أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود.

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