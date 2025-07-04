هل يعد تسارع نبضات القلب وانخفاض ضغط الدم سببا للقلق؟

هل شعرت يومًا بدوار مفاجئ، تسارع في نبضات قلبك، وشعور عام بالإعياء؟ قد يكون ذلك مؤشرًا على انخفاض ضغط الدم المصحوب بارتفاع في معدل ضربات القلب، فما الذي يحدث داخل الجسم في هذه الحالة؟ وإلى أي مدى يجب أن يكون القلق؟.

عندما يتسارع القلب وينخفض ضغط الدم في آن واحد، يكون الاحتمال هو وجود خلل في أنظمة التوصيل الكهربائي والتحكم في ضغط الدم داخل القلب، ووفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، فعندما ينبض القلب بسرعة كبيرة - أي أكثر من 100 نبضة في الدقيقة دون جهد بدني أو نفسي - فإنه غالبًا لا يمتلئ بالدم بشكل كافٍ. وإذا كان النبض السريع غير منتظم أيضًا، فإن الإشارات الكهربائية الفوضوية تتسبب في عدم تزامن عضلات القلب بين الحجرتين العلوية والسفلية.

هذا الخلل في التنسيق يؤدي إلى انخفاض كفاءة القلب في ضخ الدم، فانخفاض كفاءة القلب يعني ضخ كمية أقل من الدم عبر الجسم، مما قد يسبب انخفاض ضغط الدم.

على الرغم من أن هذا المزيج قد يكون مؤقتًا في معظم الأحيان، إلا أنه قد يصبح مشكلة مزمنة لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية كامنة معينة.

الأسباب المحتملة

تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب (تسرع القلب) وانخفاض ضغط الدم (انخفاض ضغط الدم) في وقت واحد، ولا تتطلب جميعها علاجًا طبيًا. من الأسباب الشائعة ما يلي:

الوقوف بسرعة

الجفاف

النشاط البدني

بعض الأدوية

الصدمة أو الخوف

الحمل

بالمقابل، توجد أسباب أكثر خطورة تستدعي الانتباه الطبي:

العدوى

عدم انتظام ضربات القلب (اضطراب النظم القلبي)

النزيف الداخلي

رد فعل تحسسي شديد (الحساسية المفرطة): استجابة تحسسية حادة.

اضطرابات الغدة الدرقية

فقر الدم

تخثر الأوردة العميقة (DVT) أو الانسداد الرئوي

أعراض وعلامات تستدعي الانتباه

عندما لا يتدفق الدم بكفاءة كافية، يمكن أن يحرم الأعضاء والأنسجة من الأكسجين الضروري. لذا، من المهم معرفة العلامات التي تشير إلى ذلك. تشمل أعراض ارتفاع معدل ضربات القلب المصاحب لانخفاض ضغط الدم ما يلي:

ضيق في التنفس

دوار

خفقان القلب

ألم في الصدر

دوخة

تعب

غثيان

ضبابية في الرؤية

في حال عدم علاج هذه الحالة، قد يؤدي ذلك إلى الإغماء (فقدان الوعي). يجب التعامل مع فقدان الوعي كحالة طبية طارئة، ما لم يكن الشخص مشخصًا بحالة معروفة تتسبب في الإغماء، مثل متلازمة عدم انتظام دقات القلب الانتصابي الوضعي.

متى يصبح المزيج سبب للقلق؟

لا داعي للقلق من نوبة عابرة لانخفاض ضغط الدم وارتفاع معدل ضربات القلب إذا كان هناك سبب واضح مثل الوقوف بسرعة. لكن الدكتور تايجن يؤكد على أهمية استشارة الطبيب إذا استمرت هذه الحالة لفترات طويلة أو تكررت بشكل متكرر.

إن مشاكل نظم القلب، خاصة تلك التي تؤثر على الحجرة العلوية للقلب (الأذين)، إذا تركت دون علاج، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو قصور القلب أو حتى الوفاة.

يمكن أن يساعد تتبع معدل ضربات القلب وضغط الدم بانتظام في سجل الأعراض طبيبك على تحديد ما إذا كانت هناك حالة كامنة تسبب تسارع ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم. يمكنك متابعة هذه الأرقام بعدة طرق:

فحص نبضك يدويًا.

استخدام جهاز قياس ضغط الدم المنزلي.

ارتداء حزام الصدر الذكي.

مراجعة مقدم الرعاية الصحية بانتظام.

زيارة الصيدلية المحلية لقياس الضغط.

يصبح معدل ضربات القلب أثناء الراحة مصدر قلق عندما يتجاوز 100 نبضة في الدقيقة. أما بالنسبة لضغط الدم، فليس الرقم المطلق هو الأهم، بل مدى تغيره في فترة زمنية قصيرة. يعتبر انخفاض ضغط الدم خطيرًا إذا:

انخفض ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي) بمقدار 20 ملم زئبق أو أكثر.

انخفض ضغط الدم الانبساطي (الرقم السفلي) بأكثر من 10 ملم زئبق.

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