مصرع طفل مجهول الهوية صدمه قطار بالغربية

شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية اليوم الخميس حادثا مأساويا بعد أن اصطدم أحد القطارات بطفل يبلغ من العمر نحو 15 عامًا أمام مزلقان قطور ما أسفر عن وفاته في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوة من مركز شرطة قطور إلى موقع الحادث، كما تم استدعاء الإسعاف التي قامت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قطور المركزي تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الشرعي وتحديد سبب الوفاة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية جهودها حاليا للتعرف على هوية الطفل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجريدة الرسمية