كارثة على طريق الضبعة، حركات متهورة وسرعة جنونية لشباب بالموتوسيكلات (فيديو)

كارثة على طريق الضبعة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر بعض الشباب وهم يقومون بحركات بهلوانية بدراجاتهم البخارية "الموتوسيكلات"، على الطريق السريع الأمر الذي ينذر بكارثة يمكن أن تقع، وخاصة أن هؤلاء الشباب يقودون درجاتهم البخارية بسرعة كبيرة بين السيارات.

مقطع صادم لشباب يقودون موتوسيكلات بتهور

ويظهر المقطع ثلاثة شباب، وهم يقودون دراجاتهم البخارية في وضع انبطاح على الدراجة "نائمون على "الموتوسيكلات"، أثناء قيادتهم لها، وكانوا يسيرون بشكل متعرج بين السيارات على طريق الضبعة السريع، ما دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتداول المقطع بشكل واسع، وإطلاق التحذيرات خوفًا من وقوع كارثة على الطريق، بسبب ما وصفوه بـ "تهور واستهتار" هؤلاء الشباب.

ودق أحد النشطاء، الذي بث مقطع الفيديو، ناقوس الخطر بشأن استهتار الشباب الذين يقودون دراجاتهم البخارية على الطرق السريعة، فقال: "أدى الشباب يا جماعة على طريق الضبعة، شايفين أهو.. وأما يموتوا يقولوا شهداء الطريق، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني إحنا ماشيين على سرعة 120 بالعربية، وهما ماشيين بسرعة 130، وبعدين نقول شهداء لقمة العيش".

التحذير من كارثة على طريق الضبعة

وأثار مقطع الفيديو استياء وصدمة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حذروا من كارثة يمكن أن تحدث على الطريق بسبب قيادة هؤلاء الشباب دراجاتهم البخارية "الموتوسيكلات" بشكل وصفوه بـ "المتهور"، ومطالبين الشرطة بالتدخل وإلقاء القبض على هؤلاء.

استهتار وتهور سائقين موتوسيكلات على طريق الضبعة، فيتو



وقال البلوجر محمود رأفت عبد الكريم: "بعد كده يقولك أصل الدكتور والتمريض ملحقوش أبنى ويتعاركوا معهم لعدم إنقاذ ابنهم من الموت"

وعلقت البلوجر رضوى أشرف قائلة: "المطلوب القبض عليهم بتهمة الاستهتار وتعريض حياة الأبرياء للخطر"

أما البلوجر علي فهمي فقال: " عشان كدة كل السيارات لازم تركب كاميرات على الاتجاهات الأربعة.. علشان دول لو حصل لهم حاجة بحالة الترنح هذه هيقولوا السبب السيارات".





