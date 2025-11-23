التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق معرض موتوسيكلات في الظاهر

18 حجم الخط

كشفت تحقيقات نيابة الظاهر حول حريق نشب داخل معرض موتوسيكلات بدائرة قسم شرطة الظاهر، أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل معرض للموتوسيكلات بدائرة قسم شرطة الظاهر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين نشوب حريق داخل معرض موتوسيكلات، مما أسفر عن تفحم جميع محتوياته دون وقوع اية اصابات بشرية

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، باستخدام خراطيم المياه ومواد التبريد.

وقامت قوات المباحث بفرض كردون أمني بمحيط المكان لمنع اقتراب المارة ومنع امتداده إلى المحال المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.