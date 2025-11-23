الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق معرض موتوسيكلات في الظاهر

حريق، فيتو
حريق، فيتو
18 حجم الخط

كشفت تحقيقات نيابة الظاهر حول حريق نشب داخل معرض موتوسيكلات بدائرة قسم شرطة الظاهر، أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل معرض للموتوسيكلات بدائرة قسم شرطة الظاهر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين نشوب حريق داخل معرض موتوسيكلات، مما أسفر عن تفحم جميع محتوياته دون وقوع اية اصابات بشرية

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، باستخدام خراطيم المياه ومواد التبريد.

وقامت قوات المباحث بفرض كردون أمني بمحيط المكان لمنع اقتراب المارة ومنع امتداده إلى المحال المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الظاهر غرفة عمليات النجدة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة الظاهر النيابة العامة

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص بينهم ضابطان من الحماية المدنية في حريق عقار بالمنصورة

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

وفاة الإعلامية ميرفت سلامة بعد صراع مع المرض

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية